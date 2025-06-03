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    向光電商索賄400萬 前口湖鄉長林哲凌二審重判10年

    前雲林縣口湖鄉長林哲凌。（資料照）

    前雲林縣口湖鄉長林哲凌。（資料照）

    2025/06/03 19:27

    〔記者王俊忠／台南報導〕雲林縣口湖鄉前鄉長林哲凌，被控為協助太陽能案場順利取得建照與施工，向光電廠商海神公司索賄400萬元；另涉共同偽造顧問合約與開立不實發票，一審依貪污收賄與商業會計法各判10年及4月徒刑。林哲凌上訴，高等法院台南分院3日駁回上訴、維持一審刑度。

    台南高分院判決指出，雲林縣口湖鄉「永宙太陽能發電系統」工程於2019年間施工時，遭漁民抗爭要求賠償。當時擔任口湖鄉長的林哲凌接受永鑫能源公司子公司負責人譚宇軒，透過土地開發商黃逸嫻向林傳達願支付350萬元擺平抗爭，但為取得帳務核銷憑證，林哲凌指示協助製作假的工程顧問委任合約，由黃逸嫻指示所屬勤能微電網公司開立假發票給永鑫能源公司，永鑫公司據此匯出385萬元給勤能公司，黃逸嫻把其中350萬元，經由林哲凌轉交給抗爭漁民，其餘35萬用來支付勤能公司的稅金與費用。

    另海神光能公司在口湖鄉規劃「漁電共生」的太陽能光電案場，林哲凌被控涉向廠商索賄500萬元，最後討價還價、喬到實拿400萬元賄款。法院調查認定，林男雖否認收賄犯行、辯稱是土地開發分潤，但實際上確實以職位之便影響建照與開工核准程序，並無合法報酬依據，構成不違背職務收賄罪。

    台南高分院審結表示，林哲凌身為地方鄉長，應以鄉里福祉為依歸，卻利用權勢向企業索賄，嚴重損害國家機關公信與廠商經營秩序，影響公共建設品質，且林犯後仍否認犯行，難認犯後態度良好，一審量刑並無不當，二審維持一審原判決，在貪污收賄部分仍判他10年徒刑、褫奪公權8年，並追徵、沒收未扣案的400萬元賄款；可上訴。

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