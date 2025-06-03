三峽車禍肇事翁靈堂曝！兒子輓詞寫「永遠勝利」被罵翻

新北市三峽區北大國小旁5月19日發生嚴重車禍，而肇事的78歲老翁余文正也於5月31日宣告不治。（資料照）

2025/06/03 19:01

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕三峽上月19日發生78歲老翁開車高速衝撞放學學生意外，釀成3死12傷悲劇，不幸的是肇事老翁已於31日不治身亡，車禍真相將永遠不得而知。目前老翁的靈堂已經布置完成，不過其兒子送的花籃寫著「永遠勝利」，遭居民及網友罵翻。

根據《聯合新聞網》報導，余翁的兩個兒子，其中一位送的花籃輓詞寫著「德業長昭」，形容德澤功業永垂不朽，希望他的精神能夠長久存在於人世間，而另一位兒子送的花籃輓詞則寫著「永遠勝利」。

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對此，許多當地居民認為，事到如今余翁家屬沒面對被害者，也沒有任何道歉，余翁根本不配「德望永昭」、「德業長昭」這些輓詞，甚至還使用「永遠勝利」，根本是在對被害者家屬造成二次傷害。

消息曝光後，網友也紛紛怒批，「靈堂竟然沒被砸？」、「我認為他的家人沒有正式道歉很扯。就算肇事者是身體不適造成車禍意外，殃及無辜都會良心不安吧。」、「人性本惡的一家人」、「雖然說禍不及家人，但是他的家屬、他的老婆完全沒有一絲讓人家覺得他們對於撞死無辜路人覺得抱歉或遺憾的感覺。」，不過也有網友認為，「你們能不能理性一點，他家人開車撞死人自己死了，對外人來說當然可惡。但自己的爸爸當然還是會祝福，不然輓聯寫你他媽是什麼爛爸爸喔？也說不過去阿」。

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