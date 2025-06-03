臉書詐騙猖獗今年已下架7千件 蔣萬安：不改善就連續開罰

臉書上出現許多假冒黃仁勳AI詐騙廣告。（曾獻瑩研究室提供）

2025/06/03 19:26

〔記者甘孟霖／台北報導〕現今詐騙問題猖獗，網路詐騙案件數為大宗。台北市議員曾獻瑩今（3日）於市政總質詢指出，今年已通報下架7千多則臉書詐騙廣告，要求台北市長蔣萬安除了發函要求台灣臉書公司及Meta配合外，若不配合就應依法開罰，且要求一案一罰。蔣萬安表示，北市堅定打詐立場，一定依法裁罰，未改善就連續開罰。

曾獻瑩指出，今年1至4月北市已通報要求下架7010則meta詐騙廣告，中6948則在24小時內下架，但仍有62則未依法限期下架。他並於議場秀出多支假冒輝達執行長黃仁勳的詐騙影片，其中一支更已有超過16.2萬人點閱，在場全體首長也都認為顯然是詐騙廣告，他質疑：「但Meta審核卻看不出來？」

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他直言，詐騙廣告猖獗，已讓警方疲於奔命，但現行只能如同貓捉老鼠，有通報才下架，沒通報就讓臉書繼續賺廣告費；他認為，應從源頭要求Meta落實審查機制才是上策。

曾獻瑩指出，台灣臉書公司就設在北市府附近的松仁路上，北市府應該要展現魄力，面對詐騙廣告猖獗狀況，可以消保法一案一罰，一案最高可罰30萬元，7千件等同開罰21億元，更能實質嚇阻。

蔣萬安回應，北市表達堅定打詐立場，已發函台灣臉書公司以及Meta公司，要求提供詐騙廣告粉專與出資者資料，並提出完善防詐計畫等，務必要改善詐騙廣告猖獗狀況；此外，開罰是個手段，他也請法務局積極研議，根據消保法該怎麼罰就怎麼罰，如詐騙廣告狀況遲遲未改善，將會連續處罰。

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