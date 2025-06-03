京華城案》柯文哲稱邵琇珮憔悴了 要公訴檢察官不要淌渾水

京華城案，北市都發局前總工程司邵琇珮出庭作證。（記者陳逸寬攝）

2025/06/03 18:30

〔記者張文川／台北報導〕台北地院審理前台北市長柯文哲等11人涉京華城容積等弊案，今傳喚北市府都發局前總工程司邵琇珮作證，柯文哲於詰問完畢後表示，他對邵琇珮的證詞沒有反駁意見，但見邵琇珮憔悴不少，柯還要求公訴檢察官「不要淌這渾水，誰起訴的就出來對戰」。

柯文哲說邵琇珮依然是維持著專業和認真，只是好像憔悴許多，作證時也對自己的專業產生懷疑，不知道這些日子受到多少折磨；柯說，他和邵共事8年，所有長官都說她是最優秀的公務人員，又專業、操守也沒問題，而京華城案的主辦人就是邵琇珮，他想應該不會有什麼問題，結果卻演變到今天，難道是公務員自認沒錯卻都是錯了，到底公務系統出了什麼問題，直到今天還在吵法源依據。

請繼續往下閱讀...

柯文哲說，京華城案送公展，就是要收集各界意見，送去都委會讓委員去審議，「檢察官要講清楚，我圖利京華城的動機到庭在哪裡？」應曉薇陳情、總質詢、便當會都公開講了，想送都委會研議就送研議啊，讓他們去跟都委會委員去吵，「便當會我也沒什麼指示，只拿照著提報單唸而已，不要以為每個首長什麼事都懂，還是要尊重專業」。

柯說，檢察官也不用說前都發局科長林玄理的事，「為什麼我要對林玄理拍桌子？當時大彎北段、內湖五期有2千多違建戶違反土地分區，公務員卻不能解決，我做為首長，該罵的還是要罵」。

柯文哲還「奉勸」公訴檢察官「不要淌這渾水，誰起訴的就出來對戰，你們要幫他扛嗎？」，所有證據都要攤出來檢驗，柯強調京華城案送研議後，後來他就完全沒有碰這案子了，讓都委會做專業的決定，他那時都在忙疫情。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法