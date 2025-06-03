為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    京華城案》柯文哲稱邵琇珮憔悴了 要公訴檢察官不要淌渾水

    京華城案，北市都發局前總工程司邵琇珮出庭作證。（記者陳逸寬攝）

    京華城案，北市都發局前總工程司邵琇珮出庭作證。（記者陳逸寬攝）

    2025/06/03 18:30

    〔記者張文川／台北報導〕台北地院審理前台北市長柯文哲等11人涉京華城容積等弊案，今傳喚北市府都發局前總工程司邵琇珮作證，柯文哲於詰問完畢後表示，他對邵琇珮的證詞沒有反駁意見，但見邵琇珮憔悴不少，柯還要求公訴檢察官「不要淌這渾水，誰起訴的就出來對戰」。

    柯文哲說邵琇珮依然是維持著專業和認真，只是好像憔悴許多，作證時也對自己的專業產生懷疑，不知道這些日子受到多少折磨；柯說，他和邵共事8年，所有長官都說她是最優秀的公務人員，又專業、操守也沒問題，而京華城案的主辦人就是邵琇珮，他想應該不會有什麼問題，結果卻演變到今天，難道是公務員自認沒錯卻都是錯了，到底公務系統出了什麼問題，直到今天還在吵法源依據。

    柯文哲說，京華城案送公展，就是要收集各界意見，送去都委會讓委員去審議，「檢察官要講清楚，我圖利京華城的動機到庭在哪裡？」應曉薇陳情、總質詢、便當會都公開講了，想送都委會研議就送研議啊，讓他們去跟都委會委員去吵，「便當會我也沒什麼指示，只拿照著提報單唸而已，不要以為每個首長什麼事都懂，還是要尊重專業」。

    柯說，檢察官也不用說前都發局科長林玄理的事，「為什麼我要對林玄理拍桌子？當時大彎北段、內湖五期有2千多違建戶違反土地分區，公務員卻不能解決，我做為首長，該罵的還是要罵」。

    柯文哲還「奉勸」公訴檢察官「不要淌這渾水，誰起訴的就出來對戰，你們要幫他扛嗎？」，所有證據都要攤出來檢驗，柯強調京華城案送研議後，後來他就完全沒有碰這案子了，讓都委會做專業的決定，他那時都在忙疫情。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播