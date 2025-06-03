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    競標12輪！未上市中和紡織股票每股37.5元拍定 國庫進帳1687萬

    中和紡織每股33元起標，最終以每股37.5元落槌拍出。（圖彰化分署提供）

    中和紡織每股33元起標，最終以每股37.5元落槌拍出。（圖彰化分署提供）

    2025/06/03 17:42

    〔記者張聰秋／彰化報導〕法務部行政執行署彰化分署今（3日）舉行最後一場舊廳舍拍賣會，中和紡織45張未上市股票經12輪出價，以每股37.5元拍定，拍得總金額1687萬5000元，將全數用來清償遺產稅。

    本次「123拍賣會」吸引4組人馬繳交百萬元保證金參與，得標人現場以即期支票與現金付清尾款，順利標下45萬股（1張1萬股，45張）資產概念股。

    下午則順利標出中部知名餐廳「阿秋活蟹」合夥人名下的2筆道路用地，由財政部中區國稅局彰化分局以底價30萬5000元承受，金額將抵繳其積欠營業稅。該名義務人仍有上千萬元稅款未清，分署將持續強制執行。

    此次為分署在彰化市中山路農會大樓舉辦的最後一場拍賣，總成交金額達1718萬元，為舊廳舍25年歷史劃下句點。未拍定的不動產，預計7月1日於員林市新廳舍（員林大道2段102號）續辦拍賣，歡迎民眾投標。

    6月30日前可郵寄通訊投標文件至「510945員林郵局第203號信箱」，或於7月1日下午2點半至3點至現場投標，下午3點開標。

    行政執行署彰化分署今天舉辦「123拍賣會」。（圖彰化分署提供）

    行政執行署彰化分署今天舉辦「123拍賣會」。（圖彰化分署提供）

    行政執行署彰化分署位於彰化市中山路農會大樓內。（圖彰化分署提供）

    行政執行署彰化分署位於彰化市中山路農會大樓內。（圖彰化分署提供）

    行政執行署彰化分署新廳舍在員林市員林大道上。（圖彰化分署提供）

    行政執行署彰化分署新廳舍在員林市員林大道上。（圖彰化分署提供）

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