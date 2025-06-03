已故作家陸之駿之女酒駕騎人行道 遭警攔查畫面曝光

已故網路專欄作家陸之駿女兒陸裔方，前天騎共享機車在台北市大安區人行道時被警方攔查，渾身散發酒氣的她，酒測值高達0.54毫克，詢後移送偵辦 。（記者陸運鋒翻攝）

2025/06/03 17:50

〔記者陸運鋒／台北報導〕已故網路專欄作家陸之駿女兒陸裔方，曾砲轟前桃園市議員王定宇登上媒體版面，而她前天騎共享機車在台北市大安區忠孝東路四段人行道時，被巡邏警方攔查，警方聞到陸女渾身散發酒氣實施酒測，酒測值高達0.54毫克，詢後移送偵辦。

據了解，由於陸裔方已故父親陸之駿，曾與前桃園市議員王浩宇關係親近，但陸女在父親離世於臉書PO文，砲轟不滿王沒參加告別式「不仁不義 」，且連一炷香都沒上過，而當時王浩宇也喊冤指出，有跟陸之駿兒子連絡，並在第一時間就訂好車票，但最後因為璨樹颱風來襲導致交通中斷，他當時也曾考慮半夜開車過去，但是風雨太大也很危險，對於造成誤會感到抱歉。

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陸女昨在社群threads貼文指出，平常喝醉在台北東區或信義遊走，都是純靠走路或騎腳踏車，醒醒酒順便省省荷包，而當天喝到早上6點，準備從敦南錢櫃轉移動到SOGO錢櫃，但由於一直找不到Ubike，突然腦抽騎了共享機車WEMO，因酒駕被抓走在地檢署關了10個小時，還挨罰6萬元加緩刑。

大安警分局調查，27歲陸女前天清晨5時許，騎乘共享機車於忠孝東路四段、仁愛路四段27巷人行道上，巡邏警方見狀上前攔查，但因聞到陸女身上飄散濃厚酒味，隨即要求接受酒精檢測，酒測值高達0.54毫克。

警方說，陸女當時態度相當配合，隨後將其逮捕並帶回派出所偵辦，警詢後依公共危險罪嫌移送台北地檢署偵辦。警方呼籲，無論如何千萬切勿酒後駕車，莫抱持僥倖心態，民眾切勿以身試法，害人又害己。

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