砍草、賣包子...... 「捨身救弟」高中生生活清苦

家屬將高中生的國中校服置於海邊招魂，發現他遺體後覆以衣物，眾人合什願他安息。（民眾提供）

2025/06/03 17:38

〔記者劉人瑋／台東報導〕2日在台東成功鎮都歷「天空之鏡」海灘與弟弟戲水失蹤的陳姓高中生今天被找到，其實本來昨天是固定上山砍草賺生活費的時刻，但可能是天氣太熱、大人擔心他上山中暑才作罷，下午才帶著小弟戲水卻發生憾事。校方表示，該名學生家境實在非常差，上課日要請假一天砍草、放假都要打工賺錢，日子過得十分辛苦。

縣府原民處、社會處目前已代替縣長饒慶鈴贈送慰問金，社會處長陳淑蘭承諾，會再與教育處多加關心倖存的弟弟及其家庭狀況。只是與高中生一同出遊的小弟早上才目睹哥哥從水中被抬上岸，無論是校方、縣府前往關心，他始終都未發一語，陳淑蘭說，社工與校方會多加留意是否有創傷後壓力症，隨時介入協助。

請繼續往下閱讀...

陳姓高中生的生活看在大人眼裡「實在是懂事到令人心酸」。校方和社福單位發現，高中生本在外地讀高一，因搬回外婆家居住才又重讀一年級，媽媽一個人打3份工還要分擔房租，另外還需再付貸款，而在外婆家只有2房供媽媽跟3個兒子分睡，沒有床舖，晚上只能睡在薄毯上，「生活條件真的很差！所以只要有工作他都會去工作」。

據調查，死者每週一都固定上山砍草賺取2000元左右生活費，週末也會到包子店打工，少數閒暇時就與弟弟戲水，班上只有3個男同學，因此都會一起相約釣魚、到彼此家住、感情不錯，事發當天因小弟需補辦證件才請假，死者本要上山砍草，卻疑似天氣太熱被大人喊停，因此才在下午改帶弟弟戲水，媽媽則採集潮間帶食物。

事發當時兄弟2人抱著「浮板」下水也非第一次，但浮板卻只是簡單的保麗龍塊製成，甚至傳出事發前一天就已經發現海流強勁，救難人員惋惜道，前一天沒被海拖走，想不到隔一天還是沒躲過，當地孩子已經習慣如此下海玩水，但「先前每一次都沒事、大家都這麼玩也沒事，並不代表這次下水就安全，海象在變、真的很不好」、「真的很擔心那個弟弟，生活都那麼辛苦，希望不要再讓這家人多加壓力」。

警消賣力發動引擎準備下海，直昇機空中搜尋。（海巡署搜救隊提供）

海巡署的水中救生教官下場，帶著浮水繩與SUP玩家在水上、下搜尋。（海巡署搜救隊提供））

海巡署的水中救生教官下場，帶著浮水繩與SUP玩家在水上、下搜尋。（海巡署搜救隊提供））

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法