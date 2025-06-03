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    警察節前警政署長慰問劉宗鑫遺族 劉父盼對犯嫌處以極刑

    殉職所長劉宗鑫一對女兒，在警察節前夕送上親筆畫作給「署長阿伯」、「局長阿伯」，為沉重的氣氛帶來一絲溫馨。（記者徐聖倫攝）

    殉職所長劉宗鑫一對女兒，在警察節前夕送上親筆畫作給「署長阿伯」、「局長阿伯」，為沉重的氣氛帶來一絲溫馨。（記者徐聖倫攝）

    2025/06/03 17:08

    〔記者徐聖倫／新北報導〕新北市土城警分局清水派出所前所長劉宗鑫，去年9月帶隊執勤，攔檢毒蟲時遭拒檢開車拖行，夾撞馬路工程護欄，英勇殉職。今年警察節將屆，今警政署長張榮興、新北市警局長廖訓誠至土城警分局慰問劉員遺族，劉父語重心長道：「要忘記很難，期望司法能夠對犯嫌處以極刑。」

    去年9月底，劉員深夜帶隊攔查毒蟲，不料毒蟲拒檢催滿油門逃逸，劉員緊抓方向盤與車門遭拖行，最後遭夾撞內側路面工程護欄，送醫不治英勇殉職。

    警方基於妥對殉職員警遺族的妥善照顧，署長張榮興、局長廖訓誠，今下午4時抵土城警分局，關心這一年來劉員遺族的生活狀況，並承諾劉員遺族未來也將持續無條件盡全力協助。

    期間劉父語重心長說道，至今仍難忘記兒子出事的那晚，針對毒蟲如此過分的行徑，他期望司法系統能夠還給兒子個公道，雖然犯嫌還須進行精神鑑定，但期望最後能對其處以死刑。

    提到劉員的殉職，雖然氣氛較為沉重，但劉員的一對女兒，仍送給「署長阿伯」、「局長阿伯」親筆畫作，祝警察節快樂，在沉重的氛圍中展現溫馨一面。張榮興承諾，殉職警遺族的照顧，一向是警署重視的範圍之一，現在、未來都將為劉員遺族無條件、盡力提供必要的協助。

    劉父期望對毒蟲處以極刑。（記者徐聖倫攝）

    劉父期望對毒蟲處以極刑。（記者徐聖倫攝）

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