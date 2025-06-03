菲籍夫婦當密醫替移工看牙 檢警搜索赫見20人排隊看診

桃園檢警破獲菲籍夫婦非法從事牙醫醫療行為，現場查扣醫療器材。（記者余瑞仁翻攝）

2025/06/03 16:34

〔記者余瑞仁／桃園報導〕菲籍夫婦卡盧比、路米雪以觀光簽證來台，卻涉嫌在桃園、中壢區等地鎖定移工，非法從事牙醫業務謀取暴利，其2名姪女也涉協助違法行醫，桃檢會同衛生局、警方與移民署搜索，赫見等待看診病患達20人，涉案4人聲押獲准。檢方近日依違反醫師法起訴4人。

檢方指出，桃園市衛生局2023年8月接獲檢舉，指稱有外籍人士在桃園非法從事醫療行為，當時到場稽查時僅查獲姪女GARCIA一人函送偵辦，衛生局另通報檢方展開後續調查。

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案經檢察官邱郁淳指揮桃園警分局及移民署桃園專勤隊偵辦，發現菲籍男子CALUB ROMMEL（譯音卡盧比）及CRUZ MICHELLE （譯音路米雪）夫妻多次短期出入台灣，並更換營業地點，2023年2月至8月間夫妻倆在桃園區林森路設點非法為移工為醫療行為，另於去年9月至今年4月17日間，在中壢區中華路1段繼續營業。

檢察官指揮移民署、警方於今年4月17日發動搜索，當場查獲卡盧比等4人正從事調整牙套、牙齒美白、假牙安裝及注射藥劑等醫療行為，現場等待看診病患高達20人，並查扣現金29萬9500元及相關醫療器材。檢方複訊後向桃園地方法院聲請羈羈卡盧比、路米雪、GARCIA與ANTIMANO等4人獲准，近日將4人依違反醫師法罪嫌起訴。

檢方起訴指出，卡盧比等人透過社群平台廣泛招攬病患，影響層面甚廣，且其等在衛生單位調查後明知已違反醫師法規定，仍持續利用短期觀光簽證頻繁進出台灣，持續經營違法醫療事業，以謀取高額利潤，無視他人健康，犯後態度非佳，認定卡盧比等4人涉犯醫師法第28條之未取得合法醫師資格執行醫療業務罪，建請法院對2密醫夫婦各處有期徒刑2年，另2被告屬幫助犯，求處7月徒刑或緩刑。

桃園檢警破獲菲籍夫婦非法從事牙醫醫療行為，現場查扣醫療器材。（記者余瑞仁翻攝）

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