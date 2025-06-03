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    首頁　>　社會

    竹東警分局首任女所長 林倪均接掌北埔分駐所

    新竹縣政府警察局竹東分局今（3）日下午舉行北埔分駐所所長布達交接典禮，山崎派出所巡官兼副所長林倪均（右一）獲得拔擢調陞。（竹東警分局提供）

    新竹縣政府警察局竹東分局今（3）日下午舉行北埔分駐所所長布達交接典禮，山崎派出所巡官兼副所長林倪均（右一）獲得拔擢調陞。（竹東警分局提供）

    2025/06/03 15:58

    〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣政府警察局竹東分局今（3）日下午舉行北埔分駐所所長布達交接典禮，由原新湖分局山崎派出所巡官兼副所長的林倪均，獲得拔擢調陞，成為竹東分局史上首位女所長！

    這場交接布達典禮由竹東警分局長吳學安主持，新竹縣政府警察局副局長邱幼媚監交。竹東警分局表示，新任所長林倪均2020年警察三等考試及格，2022年起先後任職新湖分局第二組、第五組巡官，以及新湖分局山崎派出所巡官兼副所長，具備多年警政實務經驗，歷練完整。原北埔所所長黃志銘則調新埔分局新埔派出所所長。

    包括縣議員王辰翔、北埔鄉長秘書程嘉惠、代表會主席徐鏡明、副主席李瑞玉、多位代表、各村村長及地方仕紳等出席。

    吳學安對新任所長林倪均榮膺新職表達祝賀外，期許她發揮專長，深入社區各角落，細心傾聽民眾及同仁的心聲，協助地方建構安全防護網，讓居民有個良好安全的居住環境。

    新竹縣北埔分駐所所長今日布達交接，林倪均成為竹東分局史上首位女所長。（竹東警分局提供）

    新竹縣北埔分駐所所長今日布達交接，林倪均成為竹東分局史上首位女所長。（竹東警分局提供）

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