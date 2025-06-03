媽祖錢也敢騙！女謊稱代辦白沙屯進香「香燈腳」詐財 20信徒上當

王女遭警方約談到案說明。（記者邱俊福翻攝）

2025/06/03 16:11

〔記者邱俊福／台北報導〕媽祖錢也敢騙！苗栗通霄拱天宮白沙屯媽祖徒步進香活動，每年吸引眾多香燈腳參與，打零工的王姓女子竟對此動了歪腦筋，今年4月於進香活動前，在臉書相關社團，以謊稱可以協助代辦進香「香燈腳」名義，詐取報名費、代辦費，共有7組、20名信徒上當；刑事局偵九大隊第二隊上月循線約談王女與提供人頭門號的林女等2人到案，依詐欺罪嫌函送檢方偵辦。

警方調查，37歲王女，曾擔任派遣清潔工，目前從事物流倉管的打零工工作，跟母親同住，而過去就涉嫌於網路謊稱代辦旅遊團費、團購餐費與介紹律師閱卷費等不同名義，誘騙被害人匯款後便失聯，因此遭警方循線逮捕過3次。

請繼續往下閱讀...

這次，王女被逮後，表達是因要斗內給「浪LIVE」直播平台的直播主，缺錢購買該平台的虛擬代幣「浪花」，才會詐騙這些信徒將錢匯入幣商帳號，藉以購買代幣；共有20名信徒，財損1萬5600元。

警方表示，今年4月2日，王女發現白沙屯媽祖徒步進香活動中，只要信眾現場繳交報名費700元成為「香燈腳」，可獲得穿戴活動專屬帽、號碼臂章、背心，姓名也會寫入疏文燒給媽祖，予以祈福，非常熱門，便利用林姓女友人給予使用的手機門號，在臉書申請帳號，隨後於臉書「白沙屯媽祖全球徒步聯誼會」等社團，謊稱可協助代為報名。

被害人上鉤後，誘騙匯款700元報名費與100、200元的代辦費到指定的幣商帳戶，被害人於遲遲沒有收到報名後贈送的專屬帽子、臂章等物品，且被害人也失去聯繫下，始知上當。

警方上月21日，赴彰化縣王女、林女住處執行搜索，共查扣白沙屯媽祖背心、毛巾、口罩等贓證物，並約談王女等2人後，依詐欺罪函送彰化林地檢偵辦。

警方查扣白沙屯媽祖背心、毛巾、口罩等贓證物。（記者邱俊福翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法