桃園大園休旅車遭砸縱火燒成廢鐵 警鎖定可疑男子查緝中

桃園市大園區發生停放路邊的休旅車遭到縱火燒成廢鐵。（記者余瑞仁翻攝）

2025/06/03 15:26

〔記者余瑞仁／桃園報導〕桃園市大園區昨（2）日凌晨發生路邊車輛遭縱火案，1輛停放在和平西路路邊的休旅車遭到不明男子以石頭砸破車窗後縱火，車主發現時整輛車已成火球，桃園市消防局獲報派遣消防車到場將火勢撲滅，但車輛已燒毀報廢，所幸無人受傷；大園警分局調閱周邊監視器追查，發現車輛起火時有1名可疑人士在冒火車輛旁邊，隨後冒出陣陣火光，警方已掌握特定對象查緝中。

有網友今天在社群平台PO文，指昨天凌晨3點多時自家停放在路邊的休旅車遭蓄意縱火，火勢撲滅後在車內找到好幾塊大石頭，完全不知道為何會被針對，家人發現時整輛車已經變成火球，希望有人若在該時間點經過大園區農會和平辦事處對面、溪海國小前路段，可提供行車記錄器，協助警方調查。

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桃園市消防局表示，119勤務指揮中心昨天凌晨3點53分獲報，大園區和平西路一段447號對面路邊發生火燒車事故，立即派遣第三大隊大園分隊至現場救援，現場為1輛靜止的休旅車陷入火海，消防人員花費7分鐘便將火勢撲滅，無人員受傷受困。

大園派出所接獲報案後展開調查，所長張家維表示，警方經調閱周邊監視器，發現案發前有1可疑人士騎乘機車靠近該車輛，且車輛起火時該可疑人士在附近徘徊，警方已掌握特定對象，正積極查緝到案中。

桃園市大園區發生停放路邊的休旅車遭到縱火，車輛嚴重受損幾乎燒成廢鐵。（記者余瑞仁翻攝）

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