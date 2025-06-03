男酒駕MINI轎車失控撞斷電桿 酒測值1.05被逮送辦

桃園市蘆竹區南竹路發生MINI轎車駕駛酒駕肇事，車輛撞斷電桿後彈回路邊，電桿倒地橫陳路中央，引擎也掉落路中。（記者余瑞仁翻攝）

2025/06/03 14:53

〔記者余瑞仁／桃園報導〕桃園市蘆竹區南竹路三段今（3）日凌晨發生酒駕事故，1輛MINI轎車過彎時疑車速過快，擦撞路邊電線桿後失控衝到對向，撞斷對向路邊另一電桿後彈回原車道旁，警方發現肇事車輛幾乎解體，引擎、輪胎噴飛，陳姓駕駛幸無大礙，但身上散發濃濃酒味，呼氣酒測值高達每公升1.05毫克，警詢後依公共危險罪嫌送辦。

桃園市蘆竹警分局指出，這起車禍發生於今天凌晨1點03分許，39歲陳男當時駕駛MINI轎車沿南竹路由大竹往南崁方向行駛，行經南竹路三段32號前彎道時，疑似車速過快先擦撞路邊電桿，車輛隨即失控衝到對向撞倒路邊另一根電杆，而在猛烈撞擊下，車輛又彈回原車道路旁才停住，該車引擎、右側2個輪胎因猛烈撞擊噴飛，整輛車瀕臨解體，而電桿倒地橫陳路中央，後方1名機車騎士目擊車禍，嚇壞趕忙停在路邊。

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蘆竹交通分隊接獲報案趕往現場處理時，發現陳姓駕駛幸未受傷，但他渾身酒味，經實施酒測呼氣酒測值高達每公升1.05毫克，嚴重超標，當場以現行犯逮捕，詢後依公共危險罪嫌移送桃園地檢署偵辦。警方呼籲，酒駕零容忍！民眾切勿心存僥倖，酒後駕車不僅嚴重危害自身及他人用路安全，更可能造成無法挽回的悲劇，害人害己。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

酒駕撞斷電桿肇事MINI轎車幾乎解體，引擎、右側2個輪胎噴飛，慘不忍睹。（記者余瑞仁翻攝）

桃園市警局蘆竹交通分隊到場處理車禍事故，肇事陳姓駕駛幸未受傷，但渾身酒味，呼氣酒測值達1.05，警方訊後依公共危險罪嫌送辦。（記者余瑞仁翻攝）

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