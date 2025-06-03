大叔假冒醫學生、性愛老師 騙4少女上「性愛課」拍裸照

林男飾演醫學院大學生與性愛老師，騙少女上床與拍裸照，台中地院判刑9年。（示意圖）

2025/06/03 14:59

〔記者張瑞楨／台中報導〕47歲林姓男子謊稱是18歲醫學系大一學生，上網向4名國中或高中少女搭訕，還推薦少女去上「性愛課程」，他再一人分飾兩角，分別飾演醫學系大學生與性愛老師，伺機對女孩子性交並拍攝影片，或用「情侶想看私密部位，是很正常」之詞，引誘少女拍裸照，台中地方法院依以詐術使少年（少女）被拍攝性影像等罪名判刑，處有期徒刑9年，可上訴。

台中地檢署起訴指控，專科學校畢業，在眼鏡行工作的林男，從2022年起在網路使用至少6個暱稱，偽稱自己是醫學系一年級學生，他從同年6月起至2023年6月，陸續認識4名高中生或國中女學生，他約15歲少女見面時，要求少這名少女先到一位老師住處參加4堂「性愛課程」，費用1萬5000元，謊稱他已經預先支付，少女只需完成課程之後，雙方就能見面。

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這名少女深信騙詞，去參加課程，林男再假冒是「性愛課程」的張老師，第一堂課教導少女男女相處細節與感情觀念，第二堂課時，他與少女發生性關係，還拍攝性愛影片，另外，林男還向另3名少女交往時強調，「情侶想看私密部位，是很正常」，引誘少女拍攝裸照傳給他，其中1女把「我跟醫學系大學生談戀愛」一事告知老師，老師通報警方，警方搜索時發現他幾乎同一時間，與4名少女交往，檢方依觸犯兒童及少年性剝削防制條例的「引誘使少年（少女）製造猥褻行為之電子訊號罪」等罪名起訴。

台中地院認定他觸犯以詐術使少年（少女）被拍攝性影像罪1次、引誘使少年（少女）製造猥褻行為之電子訊號罪1次、引誘使少年（少女）自行拍攝性影像罪3次，考量林男坦承犯行，已與2名少女和解，另2名少女沒有調解意願，判處徒刑9年，可上訴。

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