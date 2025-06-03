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    長者駕車又出事！宜蘭88歲無照翁逆向開上國5撞2車 幸無傷亡

    黃姓老翁無照駕車逆向上國道5號南向車道，造成3車相撞事故。（民眾提供）

    黃姓老翁無照駕車逆向上國道5號南向車道，造成3車相撞事故。（民眾提供）

    2025/06/03 14:08

    〔記者王峻祺／宜蘭報導〕又是長者駕車出事！宜蘭88歲黃姓老翁，無照駕駛黑色轎車要返家，因不明原因，逆向開往國道5號南向車道，導致剛出雪隧不久的紅色轎車發現後緊急剎停，未料遭到後方白車追撞，再推撞逆向黑車，所幸3車相撞並未造成人員受傷，詳細車禍原因尚待警方釐清。黃翁則被依涉犯公共危險罪送辦。

    88歲黃姓老翁今天上午11點40分，無照駕駛黑色轎車欲返羅東住家，卻從宜4線出口匝道處，逆向北上開往高速公路，並一路往內側車道行駛。根據行車紀錄器畫面，黃翁駕車衝上國道後，直接往中間車道上開，途中還先遇上2輛南下小貨車，所幸都被驚險閃過，否則後果不堪設想。

    殊不知剛出雪隧並行駛在主線上的紅色轎車，在小貨車閃避後，黑車突然從中間竄出，直接停在南向29.6公里的中間車道線上，紅車雖緊急煞停，但後方白色轎車卻來不及反應，直接撞上紅車後車尾，造成紅車再往前推撞逆向黑色轎車前車頭。3輛車發生事故後皆停在國道上，乘客紛紛下車站在分隔島等待警方到場。

    國道警察巡邏發現後，立即通報勤務指揮中心派遣拖吊車及交維小組到場處理，所幸事故未造成人員受傷，僅白色轎車副駕駛，因安全氣囊爆開，造成耳鳴暈眩身體不適，經救護車送往礁溪杏和醫院就醫。3名駕駛均無酒駕。

    警方表示，黃翁無照駕駛又逆向上國道，無照部分依道路交通管理處罰條例，可處新台幣6千元以上、2萬4千元以下罰鍰，逆向國道則可處新台幣6千元以上、3萬6千元以下罰鍰，並依刑法公共危險罪嫌函送宜蘭地檢署偵辦。

    紅色轎車推撞逆向黑車。（民眾提供）

    紅色轎車推撞逆向黑車。（民眾提供）

    白色轎車閃避不及追撞紅車。（民眾提供）

    白色轎車閃避不及追撞紅車。（民眾提供）

    逆向國道肇事的黑色轎車。（民眾提供）

    逆向國道肇事的黑色轎車。（民眾提供）

    老翁駕車逆向開上國道驚悚畫面。（民眾提供）

    老翁駕車逆向開上國道驚悚畫面。（民眾提供）

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