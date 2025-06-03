殘疾父不滿被冷落 寒流來襲把妻兒綁在浴室沖冷水、吹電扇洩憤

身體有殘疾的阿強（化名）不滿遭妻子冷落，寒流來襲時竟把妻兒綁在浴室沖冷水、吹電扇洩憤。示意圖。（資料照）

2025/06/03 15:11

〔記者黃佳琳／高雄報導〕身體有殘疾的男子阿強（化名）與妻子小珍（化名）結婚後，不滿妻子把生活重心放在剛出生的兒子身上，阿強為此常與妻子爭吵，去年1月寒流來襲時，阿強再度為了妻子冷落他的事暴怒，他把妻小用童軍繩綁在一起，搬到廁所後用冷水沖全身，再拿電風扇吹他們半小時，阿珍和4歲大的兒子冷到直發抖，趁阿強離家時自行解開束縛報警，法官依成年人故意對兒童犯剝奪行動自由罪判徒刑6月。

判決指出，領有殘障手冊的阿強，和小珍結婚後，因身體殘疾需要小珍照料他的生活起居，但兩人生下兒子後，小珍把生活重心轉到兒子身上，阿強對此感到不滿，認為自己也是需要被照顧的人，但小珍卻把顧小孩掛在嘴上，讓他感受到不再被重視。

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去年1月12日傍晚5點多， 阿強再度為了妻子冷落他的事暴怒，他拿出童軍繩把小珍和4歲大的兒子雙腳綑綁在一起，再用膠帶纏繞在2人的身體，將兩人搬去廁所後，用蓮蓬頭向2人沖冷水，再以電扇持續吹拂約半小時，期間還不斷對妻小拳腳相向，造成小珍和兒子不但全身多處瘀傷，還冷到直發抖，不斷求饒。

小珍和兒子趁阿強離家時自行解開束縛，逃離鼓山區住處後報警求援；高雄地方法院審理時，阿強坦承犯行，並說自己已跟阿珍離婚，保證不會再去干擾他們母子倆的生活；法官根據評估報告，發現孩子對於受暴記憶淺薄，僅偶因惡夢驚醒，治療後期惡夢情形減緩且情緒更趨穩定，可以主動親近母親 ，但仍討厭「爸爸」，目前穩定就學中。

而阿強經相關處遇後，處遇成效評估僅為4分（最低1分、最高10分），且暴力危險評估仍達4分、再犯可能性達3分，法官認為他仍須經由刑之執行，才可徹底悔悟，並明瞭其行為所造成的危害，自我約束不再犯罪，因此認定他不宜宣告緩刑，依成年人故意對兒童犯剝奪行動自由罪判徒刑6月，可上訴。

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