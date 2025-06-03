五楊高架轎車不明原因起火燃燒 駕駛驚險逃生

50多歲陳男昨晚駕駛轎車行經五楊高架南向幼獅路段，發現車輛有異狀停靠路肩，下車逃生，隨後車輛起火燃燒。（記者黃政嘉翻攝）

2025/06/03 13:39

〔記者黃政嘉／桃園報導〕50多歲陳姓男子昨晚9點多駕駛轎車行經國道一號五楊高架道南向66.8公里處的幼獅路段，發現車輛有異狀，趕緊停靠路肩，立即下車逃生，車輛隨後起火燃燒，夜晚轎車竄火伴隨大量濃煙燃燒，車流一度回堵約1公里，國道警通報消防到場處理，幸無人受傷、未波及其他車輛，起火車輛燒得面目全非，詳細起火原因待消防調查釐清。

國道公路警察局第一公路警察大隊指出，昨晚約9點44分接獲通報，五楊高架道南向66.8公里幼獅路段有車輛起火事故，立即通報線上巡邏車前往查看，並通知119派消防車，警消迅速抵達現場，封閉外側路肩處理，所幸駕駛陳男及時停下車輛、逃生，現場於昨晚11點3分排除狀況，全線恢復通車，車流回堵約1公里，詳細起火原因待消防進一步鑑識。

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第一公路警察大隊呼籲，用路人上路前應確實檢查車輛，避免因車輛機件損壞，造成行車危險，發現車輛有異狀，應啟亮方向燈並注意後方來車，漸進式滑離車道停在路肩待援，若車輛無法滑離車道時，應顯示危險警示燈，並於後方100公尺以上擺放故障標誌，人員盡速下車面向來車，退到護欄外或安全處所待援，並利用1968APP警政報案功能，報案求援。

50多歲陳男昨晚駕駛轎車行經五楊高架南向幼獅路段，發現車輛有異狀停靠路肩，下車逃生，隨後車輛起火燃燒，燒得面目全非。（記者黃政嘉翻攝）

50多歲陳男昨晚駕駛轎車行經五楊高架南向幼獅路段，發現車輛有異狀停靠路肩，下車逃生，隨後車輛起火燃燒，燒得面目全非。（記者黃政嘉翻攝）

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