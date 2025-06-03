垃圾沒分類被抓包 男竟飆三字經、恐嚇讓清潔隊員丟工作

南投竹山鎮有男子亂丟夾帶回收物（紅圈處）的垃圾進垃圾車，被拒收竟狂飆三字經，還威脅找民代要讓清潔隊員沒工作。（民眾提供）

2025/06/03 14:16

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投竹山鎮公所清潔隊收運垃圾時，遇到1名沒有做好垃圾分類的男子，當場拒收並要求分類，詎料男子竟發飆咒罵三字經，還揚言找民代施壓，威脅要讓清潔隊員丟工作，惡劣行徑全被垃圾車監視器拍下，事後清潔隊員提告恐嚇、妨害公務，公所也呼籲民眾理性，若隊員遭受人身威脅也絕不姑息。

竹山鎮公所表示，今年5月鎮上垃圾外運焚化時，被發現夾雜資源回收物遭退運，因此後來清潔隊在收運垃圾時，都會特別留意，甚至破袋稽查。

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惟日前卻有民眾丟垃圾時，垃圾袋內仍夾雜紙杯等回收物，清潔隊員要求民眾帶回分類，詎料卻引起男子不滿，不僅頻向隊員咒罵三字經等髒話，還揚言要找民代施壓關說，威脅要讓隊員沒工作，甚至還踹垃圾車，並把可回收的紙杯丟進路旁草叢，脫序行徑全被監視器拍下，事後隊員已提告恐嚇、妨害公務。

公所說，鎮上垃圾去化都得靠外運焚燒，若被查出夾雜回收物就會被退運，一旦退運不僅要罰款，遭罰金額都由清潔隊員承擔，且被退運的垃圾還需進行二次分類，往往要動員近70人處理，非常耗時耗力，呼籲民眾舉手之勞做好分類，避免造成自己與清潔隊員的麻煩。

南投竹山鎮有男子（左）亂丟夾帶回收物的垃圾進垃圾車，被拒收竟狂飆三字經，還威脅找民代要讓清潔隊員沒工作。（民眾提供）

南投竹山鎮清潔隊，若有民眾亂丟夾帶回收物的垃圾，就需動員進行二次分類。（民眾提供）

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