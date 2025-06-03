熟女ATM提款花10分鍾 讓簽巡邏箱鹿港派出所員警起疑了

熟女用自動櫃員機提款花了10分鐘，巡邏員警見情況不對，果然抓到車手，並起出多張提款卡與贓款。（民眾提供）

2025/06/03 13:47

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣鹿港警分局鹿港派出所警員黃秉頡，因為執行轄區提款熱點執行巡邏勤務時，發現有位熟女行徑非常可疑，在同一家銀行的自動櫃員機（ATM）前待了10幾分鐘，由便衣偵查員支援尾隨，熟女把得手款項丟在公廁垃圾桶，員警上前盤查，熟女坦承為網愛當車手！

鹿港派出所副所長康建凱表示，這次能夠當場查獲詐團車手，主要是黃秉頡巡邏特別用心，因為簽完市區銀行的巡邏箱，瞄到有李姓熟女在ATM提款，當趕往下一處金融機構簽完巡邏箱後再次路過，熟女竟然還在邊講手機邊提款，黃員心覺有異，隨即向上通報。

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警方指出，為了尾隨熟女，希望除了抓到車手以外，還能向上抓到負責收車手贓款的「收水」，由鹿港所與偵查隊共同尾隨，熟女提款後到鹿港公會堂的公廁，警方立即在公廁垃圾桶起出4萬餘元後，當場對熟女進行盤查，並查扣犯罪用手機1支與提款卡7張，其中手機已開啟飛航模式。

警方調查發現，這位李姓車手熟女，年約50歲，自稱是為了網路男網友才來提款，因為網友是香港土地開發商太忙了，才會寄給多張提款卡幫忙到ATM提款收取貨款，但至於為何從北部到鹿港提款，則完全沒有交待。

警方指出，經確認李女共提款10萬元，懷疑有部分款項已分批放在不同地點交給「收水」，最後剩下尾款4萬餘元放在公廁垃圾桶。全案移送彰化地方檢察署偵辦，李女也被聲押獲准。

熟女用自動櫃員機提款花了10分鐘，巡邏員警見情況不對，果然抓到車手，並起出多張提款卡與贓款。（民眾提供）

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