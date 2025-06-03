員林警一日破獲兩起假交友詐騙案件 最大受害者76歲

76歲男翁網路交友，不慎陷入情感話術，準備匯款3萬元，經行員通報員警到場勸阻。（民眾提供）

2025/06/03 13:31

〔記者陳冠備／彰化報導〕網路交友陷阱多，不論年齡大小，都可能淪為詐騙目標。彰化員林警分局近日接連攔阻兩起網戀詐騙案件，受害者分別是76歲的退休老翁與35歲的單身女子，兩人都在網路上認識陌生異性，陷入情感話術，準備匯款資助對方，所幸銀行行員機警通報，警方趕抵現場即時阻止，成功保住民眾血汗錢。

據了解，5月28日上午，76歲朱姓老翁前往台中商銀永靖分行，表示要匯款3萬元給一位「剛認識沒多久的女性朋友」，行員察覺有異，立即通報警方。警方到場後，查看朱翁手機對話紀錄，發現對方以溫情噓寒問暖方式博取信任，再聲稱生活陷困、急需金援，要求他匯款幫忙。

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警方指出，朱翁一度堅信對方是真心相待，但在警方耐心說明下，才恍然大悟對方從未露臉，甚至連電話也沒打過，是典型「假交友、真詐騙」手法，當場取消匯款。

另外同時，一名35歲郭姓女子，當天前往員林市台新銀行，她告訴行員要匯款5000元到某指定帳戶，卻又說該帳戶會有人領錢轉交給男友，「複雜的領錢過程」令行員起疑，於是通報警方。

警方表示，郭女坦承是要匯款給男友，並說兩人透過交友軟體認識，對方常用「寶貝」、「老婆」等甜言蜜語關心她，讓她感受到戀愛的甜蜜，近日對方表示繳不出房租，開口借錢，於是提供第三人帳戶要求匯款，聲稱會由朋友代為轉交。最後經過警方的耐心勸說，郭女才意識到，這種由他人帳戶代收款項的行為充滿詐騙嫌疑，立即停止匯款。

警方提醒，詐騙手法層出不窮，尤其是假交友詐騙案件屢見不鮮。受害者往往因為寂寞或渴望陪伴而降低戒心。無論年輕還是年長，只要是網路上認識的人，若對方談到金錢問題，都應提高警覺，避免讓感情成為詐騙的溫床。

郭女誤信網路交友詐騙準備匯款，警方到場勸說後，才突然驚醒。（民眾提供）

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