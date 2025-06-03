贈網路遊戲點數誘男童猥褻27人受害 戀童癖男累計判刑逾200年

蔡男以贈網路遊戲點數方式引誘男童猥褻，多達27人受害，法院重判嚴懲。（資料照）

2025/06/03 14:27

〔記者李立法／屏東報導〕26歲蔡姓男子以贈送網路遊戲點數方式引誘男童猥褻或自拍性影像視訊，被害人家長發現後報警抓人，共查出27名被害人，幾乎都是未滿12歲的男童，屏東地院審理後，依違反兒童及少年性剝削防制條例等罪，共45罪，分別判處蔡男3年9個月至7年6個月不等徒刑，累計刑期逾200年，待其他犯行罪數確定後，再合併定應執行期。

蔡男透過網路結識性自主權及判斷能力未成熟的男童，以贈送網路遊戲點數方式引誘男童見面後加以猥褻，或透過手機視訊方式錄下男童自拍的性影像，被害人事後擔心影像外流，向家人反映，家長氣得報警抓人，警方從蔡男住處查扣的電腦及手機等證物中，發現被害人多達27人，幾乎都是未滿12歲的男童；檢方偵辦後依違反兒童及少年性剝削防制條例等罪起訴蔡男。

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屏東地院認為，蔡男為逞一己私慾，致27人受害，所製造的猥褻行為電子訊號及性影像數量甚多，甚至對部分被害人猥褻及性交，對被害人身心健康與人格發展造成傷害，所為情節嚴重，應予嚴懲。

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