又是你！苗栗男14天內二度掛假牌 台中同路段同警員抓包

賴男駕駛掛假牌的轎跑車被查獲。（警方提供）

2025/06/03 14:05

〔記者許國楨／台中報導〕苗栗縣賴姓男子日前駕駛賓士車行經中市北屯區時，被警方科技系統偵測出懸掛假牌，依偽造文書罪送辦，車輛扣留，未料才事隔14天，賴男又駕駛另輛轎掛假牌的轎跑車行經北屯區時，竟然在同一路段被同一名警員查獲，宛如「原班人馬再演第二集」的劇情，令人哭笑不得。

台中市第五分局指出，水湳派出所員警黃昱維等人，上月中旬巡經北屯區中清路時，「智慧警勤輔助系統」突然發報，辨識出1輛懸掛由高速公路警察局所通報，查無車籍資料的特定偽造車牌車輛，員警立即環視附近來往車輛，馬上發現1輛正要迴轉的灰色賓士車，懸掛與系統通報內容相同的車牌，立即攔停。

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警方進而查獲開車的賴姓男子（28歲），依偽造文書罪送辦，另扣留車輛，並依道路交通管理處罰條例開罰1萬800元，未料本以為賴男經一事長一智，沒想到他反而挑戰警方底線，兩週後黃員與同事蘇信憲、實習生賴珮毓，巡邏行經四平路左轉中清路時，又發現一輛黑色日產Infiniti轎跑車有異狀。

結果以警用小電腦查詢車牌結果，該車牌並未在監理站登記車籍資料，疑懸掛偽造車牌，3人心中頓時冒出一個大大問號，立即以廣播器要求車主停車受檢，當車主搖下車窗瞬間，黃員瞥見駕駛，立刻認出竟是兩週前的「熟面孔」賴男，「就我上次抓到的」，讓同事驚呼「這也太戲劇化了吧！」

賴男辯稱，家住苗栗，因工作在台中上班，沒錢買車，所以向親友借車代步，透過網路購買兩組偽造「試車牌」，兩週前為了要開朋友車牌被註銷的賓士車，特地懸掛其中一組偽牌，結果行經中清路被盯上，當場攔查識破，此次則向親戚借來該輛車牌被註銷的黑色日產轎跑車，掛上另組偽牌，未料在同路段被同一名警員查獲。

警方詢後以現行犯逮捕賴男移送法辦；第五分局分局長劉其賢表示，為遏阻衍生不法行為，各警察機關均會加強查緝使用偽變造車牌。如使用偽造車牌行駛道路，除依道路交通管理處罰條例開罰1萬800元罰鍰外，並將依刑法第212條、第216條移送法辦，最高可處1年以下有期徒刑，呼籲民眾勿貪圖小利，觸犯刑罰。

賴男14天內二度掛假牌，結果在台中同路段被同警員查獲。（警方提供）

賴男網購的「試車牌」假牌。（警方提供）

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