為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    移民署新任署長布達 林宏恩宣誓就職

    林宏恩宣誓就職。（記者王冠仁翻攝）

    林宏恩宣誓就職。（記者王冠仁翻攝）

    2025/06/03 13:30

    〔記者王冠仁／台北報導〕前移民署長鍾景琨今年4月提早申請退休獲准，移民署長一職懸缺近2個月，直到上月底宣布由代理的副署長林宏恩真除。移民署今天舉辦新任署長布達及宣誓典禮，林宏恩正式宣誓就職。

    內政部長劉世芳今天出席典禮時說，移民署自2007年1月成立以來，林宏恩就在移民署任職至今，一步一腳印，歷任北、中、南區事務大隊副大隊長、大隊長，接著擔任副署長，每個位置都是需要親力親為的挑戰，每一段歷程也都留下紮實的成果，是實務歷練完整的專業幹才。我國近年面臨各種新型態的挑戰，相信林宏恩過去所累積的豐富經驗，能夠在歷任署長所奠定的良好基礎上，帶領團隊邁向下一個里程碑。

    林宏恩也表示，面對當前國際情勢快速變化，移民署所扮演的角色日益關鍵，為後代子孫守護彌足珍貴的民主、自由、法治等核心價值，更是移民署的責任與信念。

    林宏恩還說，對於未來可能遭遇的困難，將與同仁一起打拼，以紀律凝聚團隊、以節勞提升效能、以科技開拓前瞻、以溫暖厚植信任，讓移民署不只守住國門，更守住人民的安心與國家的安全，在每一次考驗中愈發堅強。

    移民署今天舉辦新任署長布達及宣誓典禮，內政部長劉世芳（左）出席，右為移民署長林宏恩。（記者王冠仁翻攝）

    移民署今天舉辦新任署長布達及宣誓典禮，內政部長劉世芳（左）出席，右為移民署長林宏恩。（記者王冠仁翻攝）

    林宏恩宣誓就職。（記者王冠仁翻攝）

    林宏恩宣誓就職。（記者王冠仁翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播