移民署新任署長布達 林宏恩宣誓就職

林宏恩宣誓就職。（記者王冠仁翻攝）

2025/06/03 13:30

〔記者王冠仁／台北報導〕前移民署長鍾景琨今年4月提早申請退休獲准，移民署長一職懸缺近2個月，直到上月底宣布由代理的副署長林宏恩真除。移民署今天舉辦新任署長布達及宣誓典禮，林宏恩正式宣誓就職。

內政部長劉世芳今天出席典禮時說，移民署自2007年1月成立以來，林宏恩就在移民署任職至今，一步一腳印，歷任北、中、南區事務大隊副大隊長、大隊長，接著擔任副署長，每個位置都是需要親力親為的挑戰，每一段歷程也都留下紮實的成果，是實務歷練完整的專業幹才。我國近年面臨各種新型態的挑戰，相信林宏恩過去所累積的豐富經驗，能夠在歷任署長所奠定的良好基礎上，帶領團隊邁向下一個里程碑。

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林宏恩也表示，面對當前國際情勢快速變化，移民署所扮演的角色日益關鍵，為後代子孫守護彌足珍貴的民主、自由、法治等核心價值，更是移民署的責任與信念。

林宏恩還說，對於未來可能遭遇的困難，將與同仁一起打拼，以紀律凝聚團隊、以節勞提升效能、以科技開拓前瞻、以溫暖厚植信任，讓移民署不只守住國門，更守住人民的安心與國家的安全，在每一次考驗中愈發堅強。

移民署今天舉辦新任署長布達及宣誓典禮，內政部長劉世芳（左）出席，右為移民署長林宏恩。（記者王冠仁翻攝）

林宏恩宣誓就職。（記者王冠仁翻攝）

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