吊廢鐵疑操作不慎勾電線 桃園新屋回收車司機遭電擊不治
桃園市61歲曹姓男子，昨天下午在新屋區新港路操作回收車吊臂吊運廢鐵時，疑操作不慎勾到上方電線，發生觸電意外。（記者黃政嘉翻攝）
〔記者黃政嘉／桃園報導〕桃園市1名61歲曹姓男子，昨天下午2點多在新屋區新港路19號，操作回收車吊臂吊運廢鐵時，疑操作不慎勾到上方電線，發生觸電意外，曹男全身多處1至3度電擊傷，桃園市消防局前往救護時，曹男已無呼吸心跳，送醫後仍宣告不治，警方今午將報請檢察官相驗，釐清死亡原因。
桃市消防局指出，永安分隊昨天下午2點39分獲報，曹男操作回收車吊臂時被風吹動觸碰電線導致電擊傷，出動消防人員4名、救護車2輛救護，進行CPR、AED、頸圈長背板固定等急救處置，緊急送往部桃新屋醫院救治，但仍急救無效宣告死亡。
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據了解，曹男遭受電擊當下，曹姓友人先幫他進行CPR，消防到場時，曹男已無呼吸心跳，後續將曹男送往部桃。
桃園市61歲曹姓男子，昨天下午在新屋區新港路操作回收車吊臂吊運廢鐵時，疑操作不慎勾到上方電線，發生觸電意外。（記者黃政嘉翻攝）
桃園市61歲曹姓男子，昨天下午在新屋區新港路操作回收車吊臂吊運廢鐵時，疑操作不慎勾到上方電線，發生觸電意外。（記者黃政嘉翻攝）