中國前海軍艇長駕快艇偷渡淡水判8月定讞 行政法院判延長收容

中國前海軍艇長阮芳勇自駕快艇偷渡來台，被判刑8月定讞，由於收押期限已抵滿刑期，而收容期限也將屆，移民署日前申請延長收容，台北高等行政法院地方庭裁定再延長收容。（資料照）

2025/06/03 14:17

〔記者張文川／台北報導〕60歲中國前海軍艇長阮芳勇，去年6月9日獨自駕駛快艇，從中國福建三都港出發偷渡至我國淡水渡船頭，今年1月被依違反入出國及移民法罪判刑8月定讞，由於收押期限已抵滿刑期，而收容期限也將屆，移民署日前申請延長收容，台北高等行政法院地方庭裁定再延長收容。

去年6月8日上午，阮男先在中國福建省寧德市三都港購買「鴻津快艇」，晚間10時許從三都港駕駛快艇偷渡來台，9日上午與停靠在淡水老街碼頭的交通船發生擦撞，阮男自首表明他是偷渡來台，挨撞交通船船長與船員通報警方和海巡署，安檢所人員到場逮人，他供稱深感活在中國沒有做為人的尊嚴，才會逃離中國。

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阮男去年被捕後即被羈押，定讞後執行扣抵押期後的殘刑，今年2月14日服刑期滿，由看守所移交給移民署，移民署2月14日安排暫予收容，同月26日北高行裁定續行收容，4月11日裁定延長收容，5月24日又裁定「再延長收容」。

移民署聲請主張，目前中國仍在查驗身分中，移民署無法將他執行強制出境，且阮芳勇聲稱受到中共的迫害才逃離中國，不願自行返國。

依據兩岸人民關係條例、入出國及移民法規定，收容人的收容期限不得逾150天，自2月暫時收容日算起，阮芳勇的再延長收容，將於7月4日期滿，屆時若中方仍以查驗身分為由拒收，而阮男仍堅拒返中，則將考驗我陸委會、移民署等單位的決策及執行。

裁定指出，阮芳勇具有再延長收容的事由，且沒有其他具體有效且足供擔保日後執行驅逐出境的收容替代處分，非予收容，顯難以強制驅逐出國；阮男雖自願配戴電子腳鐐，但收容案件並非刑事案件，也未將電子腳鐐納入收容替代方案內，此主張於法無據。

阮男在收容庭訊時說，他不是一般意義的偷渡客，是受到中共的迫害而逃離大陸，從事反共活動，他會向台灣政府聲請留在臺灣，或轉往第三方國家。法官當庭打電話給阮的白姓具保人、即他姊夫的妹妹，她亦稱「他要留下來」，法官認為由此可證阮男拒絕返回中國的意志堅決。

法官指出，若改以具保責付方式替代收容處分，為確保後續強制驅逐出國的執行程序順利，責付必須有相當監控強度，但審酌阮男和白女之間並無民法的血親或姻親關係，過去也沒有同財、共居事實，生活顯不具緊密性，且白女至今仍拒絕提供她的身分資料給移民署，無從確認她的真實身分。而另一位具保人莊男，是阮男服刑時，由白女介紹，阮男連對方什麼職都不知道，顯非熟識。

法官認定，阮男不願意返回中國的意思強烈，且與2名具保人不具血緣、感情生活緊密性，難以期待具保責付後，未來能配合執行強制驅逐出國處分，綜合審酌後續執行、行政資源成本耗費等公共利益，兼衡人身自由權利受限程度後，認定再延長收容，尚屬適當及必要，裁定再收容。

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