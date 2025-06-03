為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    中警試辦LED 太陽能分隔島反光板 民眾讚稱「黑夜明燈」

    烏日警方在19處路口試裝LED太陽能反光路面標記。（讀者提供）

    烏日警方在19處路口試裝LED太陽能反光路面標記。（讀者提供）

    2025/06/03 13:44

    〔記者黃旭磊／台中報導〕台中市烏日警分局轄區多偏鄉山路，居民夜歸光線昏暗頻傳事故，警方在大肚區沙田路、龍井區向上路六段等19處路口試裝LED太陽能反光路面標記，整夜閃爍舒眼虹光，楊姓居民稱讚稱「黑夜明燈」，不會再撞路緣了。

    烏日區中山路與新興路口、大肚區沙田路與自由路口及龍井區向上路六段與中沙路口等路段，深夜及凌晨光線昏暗，警方與台中市交通局及養護工程處、公路局台中工務段及烏日、大肚、龍井區公所前往40個分隔島會勘，試裝LED太陽能反光路面標記。

    烏日警分局交通組今表示，與台中市第六等多個分局試辦，烏日為原縣區道路有山路，且部分路段彎曲不公正，裝設組數最多，目前正向建設局申請施工路證，試辦期間路人看到明亮燈光，燈光反應都很好。

    施工單位指出，LED太陽能反光標記不需電池，每組成本約2000多元，採用節能環保自體發光設計，顯著提升夜間及陰雨天候視線受阻時，駕駛人可依循光點正確行駛，大幅減少因看不清楚而偏離車道或撞上路緣風險。

    烏日警分局長劉雲鵬說，LED太陽能反光標記由警友站贊助，感謝地方熱心人士支持，透過科技與公私協力合作，打造更安全、更友善用路環境，也呼籲用路人行經路口應減速慢行。

    反光標記整夜閃爍舒眼虹光，提醒駕駛閃避路緣。（讀者提供）

    反光標記整夜閃爍舒眼虹光，提醒駕駛閃避路緣。（讀者提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播