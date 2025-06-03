中警試辦LED 太陽能分隔島反光板 民眾讚稱「黑夜明燈」

烏日警方在19處路口試裝LED太陽能反光路面標記。（讀者提供）

2025/06/03 13:44

〔記者黃旭磊／台中報導〕台中市烏日警分局轄區多偏鄉山路，居民夜歸光線昏暗頻傳事故，警方在大肚區沙田路、龍井區向上路六段等19處路口試裝LED太陽能反光路面標記，整夜閃爍舒眼虹光，楊姓居民稱讚稱「黑夜明燈」，不會再撞路緣了。

烏日區中山路與新興路口、大肚區沙田路與自由路口及龍井區向上路六段與中沙路口等路段，深夜及凌晨光線昏暗，警方與台中市交通局及養護工程處、公路局台中工務段及烏日、大肚、龍井區公所前往40個分隔島會勘，試裝LED太陽能反光路面標記。

請繼續往下閱讀...

烏日警分局交通組今表示，與台中市第六等多個分局試辦，烏日為原縣區道路有山路，且部分路段彎曲不公正，裝設組數最多，目前正向建設局申請施工路證，試辦期間路人看到明亮燈光，燈光反應都很好。

施工單位指出，LED太陽能反光標記不需電池，每組成本約2000多元，採用節能環保自體發光設計，顯著提升夜間及陰雨天候視線受阻時，駕駛人可依循光點正確行駛，大幅減少因看不清楚而偏離車道或撞上路緣風險。

烏日警分局長劉雲鵬說，LED太陽能反光標記由警友站贊助，感謝地方熱心人士支持，透過科技與公私協力合作，打造更安全、更友善用路環境，也呼籲用路人行經路口應減速慢行。

反光標記整夜閃爍舒眼虹光，提醒駕駛閃避路緣。（讀者提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法