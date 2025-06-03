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    離譜！67歲凌晨騎機車蛇行國道 未戴安全帽還鑽內線

    石男騎乘機車疑似誤闖國道，不僅未戴安全帽，還在車陣中危險蛇行。（民眾提供）

    石男騎乘機車疑似誤闖國道，不僅未戴安全帽，還在車陣中危險蛇行。（民眾提供）

    2025/06/03 13:21

    〔記者陳冠備／彰化報導〕國道1號南下213公里員林路段今（3日）凌晨出現離譜一幕，67歲石姓男子騎機車疑似誤闖國道，不僅未戴安全帽，還在車陣中危險蛇行、甚至行駛最內線，逼得後方車輛紛紛急煞、打開警示燈閃避，場面驚險。國道警方接獲報案後立即攔查，全案除依法開罰外，並依公共危險罪嫌送辦。

    這段「國道狂飆」過程被後方駕駛拍下，畫面中石男未戴安全帽，卻高速行駛在內側車道，後方三車道全都趕緊減速，並開警示燈，深怕一不小心就發生追撞，險象環生。

    國道警方表示，今日凌晨1時50分接獲多起報案，有1部普通重型機車行駛國道，忽快忽慢時而蛇行於車道間，立即到場攔查，警方發現他時，機車已停在外側車道，當場帶離國道並展開調查。經查，石男疑似因不熟悉路況、想返家而誤闖匝道，進入高速公路行駛。

    國道警方指出，石男已違反《道路交通管理處罰條例》第33條第4項，誤闖國道罪，將被開罰3000至6000元，另外因其危險駕駛行為將面臨6000至3萬6000元罰鍰，並吊扣機車牌照6個月。此外，警方也將依《刑法》公共危險罪嫌移送法辦。

    石男未戴安全帽，卻高速行駛在內側車道。（翻攝社會新聞影音）

    石男未戴安全帽，卻高速行駛在內側車道。（翻攝社會新聞影音）

    石男在國道狂飆過程，被後方駕駛拍下。（民眾提供）

    石男在國道狂飆過程，被後方駕駛拍下。（民眾提供）

    國道警方到場將石男逮捕，並扣留肇事機車。（警方提供）

    國道警方到場將石男逮捕，並扣留肇事機車。（警方提供）

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