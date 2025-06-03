高雄老翁匯款搶購「龍銀」有詐 兒無力勸阻衝警所求助

70多歲老翁透過line，跟網友搶購1枚要價3萬元的「龍銀」，兒子無力勸阻，衝進派出所求助。（圖由警方提供）

2025/06/03 13:20

〔記者蘇福男／高雄報導〕高雄梓官區1名70多歲老翁透過line，跟網友搶購1枚要價3萬元的「龍銀」，對方以「限時搶購、錯過不再」等話術，催促老翁趕緊提領現金匯款，兒子因無法勸阻父親匯款，情急之下衝進派出所求助。

岡山警分局赤崁派出所員警吳宜蓁獲報後，立即前往協助，發現網友透過line向老翁早安問好，隨即詢問需要搶購預訂多少枚日明治3年的龍銀？1枚價格3萬元，可及時幫忙登記。

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老翁回說要預訂5枚，對方即以「限時搶購、錯過不再」等話術，催促老翁趕緊提領現金匯款，老翁的兒子擔心父親受騙，眼見無法勸阻，急忙衝進派出所求助，請求警方幫忙勸說，攔阻可能的騙局。

員警細心傾聽老翁說明購買動機後，再一一點出投資疑點，如對方未提供實體照片、沒有交易憑證等，另詐騙集團更不斷用「限時搶購、錯過不再」等話術施壓，都是典型的詐騙手法。

員警提醒老翁「多少人就是心急才血本無歸」，一步步協助分析風險，讓老翁逐漸冷靜下來，最後老翁聽進員警的理性分析和勸說，終於打消購買念頭，避免可能的財務損失。

「龍銀」為近代東亞地區鑄有龍圖案的銀元俗稱，發行地區包括中國、日本、安南和朝鮮等地，台灣最常見的是日本龍銀，因日治時期日本龍銀是台灣主要交易貨幣。

龍銀除了是銀幣，在民間信仰也被視為具有招財納福、鎮宅化煞的功能，收藏市場價格差異很大，從數百元至數十萬元不等，極為稀有或品相完美的龍銀， 甚至出現拍賣天價。

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網友透過line向老翁早安問好，隨即詢問需要搶購預訂多少枚日明治3年的龍銀？（圖由警方提供）

網友以「限時搶購、錯過不再」等話術，催促老翁趕緊提領現金匯款。（圖由警方提供）

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