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    路檢示意靠邊停、駕駛誤會直直開 北市保大警拔槍原因曝

    陳男駕車遇上路檢後，警方示意靠左停車查驗身分，但陳男誤會成直直往前開，警方見狀隨即拔槍警戒，讓陳男嚇了一大跳 。（記者陸運鋒翻攝）

    陳男駕車遇上路檢後，警方示意靠左停車查驗身分，但陳男誤會成直直往前開，警方見狀隨即拔槍警戒，讓陳男嚇了一大跳 。（記者陸運鋒翻攝）

    2025/06/03 12:53

    〔記者陸運鋒／台北報導〕陳姓男子昨天晚間10時許駕車行經台北市大安區辛亥路時，遇上保安警察大隊路檢，警方示意靠左停車查驗身分，但陳男誤會成直直往前開，警方見狀隨即拔槍警戒，讓陳男嚇了一大跳，經查驗身分無異狀後讓其離去。對此，警方表示，駕駛未依照指示逕自直行，同仁認為可能有衝撞或其他情事，遂持槍警戒，符合警械使用條例，並無不妥。

    陳姓駕駛在社群Threads上傳影片並表示，出隧道後遇到臨檢，吹了一口氣酒測，但因第一次被要求路邊停車看駕照，也不曉得要停在三角錐裡面還是前面，所以踩著煞車往前滑，結果前面3名警察其中一人迅速拔槍，要求熄火下車，檢查過後沒有問題，其中穿著背心的男警官說是溝通問題，結束一場虛驚。

    對此，台北市保大警方今表示，第三中隊等4人昨晚10時許，在國三甲下匝道平面與辛亥路157巷口，攔查一輛白色自小客車，員警明確示意該車駕駛往左停車靠邊受檢，且其他員警有揮手示意進入攔檢區，但該名駕駛並未依照員警指示逕自直行，導致同仁認為該車可能有衝撞或其他異常情事，遂持槍警戒。

    警方說，該警網帶班幹部見狀後，立即上前詢問該駕駛及乘客狀況，確認是言語上的誤會，並無其他異常情況，員警隨即收槍並查驗身分，確認沒有異常後即放行。

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