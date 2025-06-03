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    新裝備get！防暴束帶為警再提升執勤安全、效率

    新北市警局訓練科進行防暴束帶演示。（記者徐聖倫翻攝）

    新北市警局訓練科進行防暴束帶演示。（記者徐聖倫翻攝）

    2025/06/03 12:03

    〔記者徐聖倫／新北報導〕新裝備get！新北市警局今獲贈200組防暴束帶、月牙叉套組，新北市警友會鑒於轄區案件數量較多、類型較雜，第一線同仁執勤危險性高，集中民間力量，斥資購置「防暴束帶套組」200套，讓新北市所有外勤單位有更加好用的工具來對付不受控的犯嫌，大大增添警方執勤的安全性。

    據悉，新北市警友會共花費230萬元，捐贈新型裝備包含防暴月牙鋼叉、大型防暴約束帶、小型防暴約束帶及牽引繩等器材，該裝備具備迅速束縛、易於攜行等特性，如遇需管束之酗酒、暴力行為者突發攻擊狀況，能使雙方保持安全距離，並快速制伏，降低雙方受傷風險，提升執法效能與勤務安全。

    新北市警局長廖訓誠特別指示，這批裝備分發之後，警局訓練科、各分局督察組，必須用最快速度熟悉裝備，即刻對同仁進行指導，用最快速度上手新裝備，以應變各式可能的突發狀況。

    新北市警友會理事長黃志彰說，警友會維持傳統，每年觀察警方需求，購置相關裝備提供給警局，同仁在處理突發狀況時，能夠更為安全有效率。此次特別捐贈防暴約束器材，希望能成為警察同仁強而有力的支援，讓警察在保護市民的同時，也更能保護好自身安全。

    新北市警局訓練科進行防暴束帶演示。（記者徐聖倫翻攝）

    新北市警局訓練科進行防暴束帶演示。（記者徐聖倫翻攝）

    新北市警友會理事長代表捐贈防暴束帶套組，左為新北市警局長廖訓誠。（記者徐聖倫翻攝）

    新北市警友會理事長代表捐贈防暴束帶套組，左為新北市警局長廖訓誠。（記者徐聖倫翻攝）

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