讓浮板給弟弟 台東「天空之鏡」落水高中生遺體尋獲

高中生在北岸尋獲。（民眾提供）

2025/06/03 12:20

〔記者劉人瑋／台東報導〕在海水退潮時，把手中浮板交給弟弟幫助弟弟逃生的陳姓高中生今天找到了，警消最終在都歷海灘北岸尋獲他的屍體。

昨晚透過潛水摸黑尋找，今早漁船、SUP也自發搜尋，警消今早7時也使用空拍機但並未發現，直到早上11時許發現疑似陳姓少年躺在北方礁石旁，最後由東河分隊及特搜協助搬運上岸，而等了一晚的家屬看到後淚流滿面，附近族人則輕喚：「回家了」。

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警消判斷，失事地點位在海灘中南段，在當時因退潮被拉出，當地又有一道往東北方的海流，高中生因此被拉到海中，遇到另道往西南向水流才卡在海中不動，直到今早11時才因漲潮被海水推回。

校方表示，高中生在校期間表現優異，擔任風紀股長及學藝股長，態度積極、樂於助人，深受師長與同儕喜愛，雖然曾因家庭困難與導師商討是否暫時休學以投入工作，但因其學業表現良好，校方仍極力勸說其完成高中課程，期盼他有更好的發展機會。

針對這起意外，學校已啟動關懷機制，並計畫對全校學生進行心理輔導，同時加強防溺宣導與海域安全教育，提醒學生面對天然水域時應提高警覺，確保自身安全。

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