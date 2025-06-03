人妻上包養網偷吃竹科工程師，人夫求償750萬天價。（情境照）

2025/06/03 13:46

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹吳男發現妻子張女經由包養網，認識竹科李姓工程師並戀姦情熱，經李男賠償30萬求饒並簽和解書，承諾事後再偷吃張女，每次賠150萬，結果吳男蒐證二人又在一起5次，憤而求償750萬，新竹地院民事庭審理後判賠155萬。

111年結婚的吳男說，妻子張女與李男發展情侶關係，並有多次性行為，他發現後，李男對婚外情坦承不諱，他當時為免事態擴大致妻子發覺，遂與李男於112年9月8日簽立和解書，李男保證當天起不再與張女有逾越一般男女交往分際往來，亦不再私下會面、往來或通訊，如有違反，應按次給付150萬元懲罰性違約金。

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然而李男於和解書簽立後，仍持續與張女有不正常男女往來，互相以「老公」、「老婆」相稱並傳送暖昧露骨的訊息，甚至於去年1月15日在新竹市會面，當眾牽手，舉止親暱，有5次逾越一般男女交往分際往來行為，要求懲罰性違約金750萬元。

李男則說111年初經檢查罹患腦瘤，大腦記憶、情緒功能受影響，一時失慮於111年3月間透過包養網站認識張女，進而發展男女關係。112年8月張女邀他至星巴克竹北自強店喝咖啡之際，突然衝出毆打，要脅倘不賠償，便會將在包養網認識張女且曾匯款7萬元等情告訴李男妻兒。

李男因深感恐懼及不欲家人知悉此事，乃至民間公證人作成公證書，嗣後依約給付和解金30萬元完畢。

李男聲稱吳男利用傷害、威脅等不法行為取得強勢主導地位，致他心生畏懼，而於未深思熟慮情況下同意給付30萬元、約定按次給付懲罰性違約金150萬元，以求盡早解決兩造紛爭，原告藉此索要高價，獲取暴利，難謂無失公平之處，他請求撤銷公證書及和解書。

法官調查，雙方簽立和解書時，現場並無人以不法危害之言語或舉動加諸於被告，顯見被告於簽立和解書時，乃基於其自主意志所簽署。

且簽立和解書後，李男與張女仍有「我在打手槍」、「我知道妳很愛我、愛愛的時候、感覺得出來」、「硬了、妳要負責」、「去青埔愛愛」等語。

最後法官認為，吳男主張李男按次給付懲罰性違約金共計750萬元，顯然過高，應予酌減為155萬元（即第1至4次各30萬元、第5次35萬元）。

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