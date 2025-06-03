4月大嬰嗆奶窒息亡 20年資歷保母存款684萬扣押又判刑

4月嬰嗆奶窒息，20年保母存款684萬扣押且判刑。（記者蔡彰盛攝）

2025/06/03 11:36

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕有超過20年合格保母資歷的新竹縣李女，違法超收嬰幼兒，且未隨時注意嬰孩睡眠狀況，導致4月大男嬰嗆奶窒息而死，其郵局存款684萬不僅遭男嬰父母聲請扣押，新竹地院再依過失致死罪將她判刑9月。

法官調查，李女於92年起領有保母人員技術士證，平日在其位於新竹縣竹北市住處收託照顧嬰幼兒，前年8月已托育未滿2歲幼兒3名，明知再受楊男夫妻委託托育其2人於前年4月所生雙胞胎子女，將違反居家式托育服務提供者登記及管理辦法第7條第1項規定之收托兒童人數，有難以同時兼顧受托幼兒安全狀況之虞，仍自前年8月1日起夫妻委託照顧龍鳳胎。

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李女明知男嬰未滿4個月，需仰賴成人全天候隨時在旁照看，以防發生緊急狀況時得以立即採取救護措施，而男嬰呼吸系統尚未發展成熟，斯時尚未能翻身，倘使其趴著，將導致窒息死亡風險，且經楊妻告知男嬰自前年7月27日起出現感冒症狀、有多痰情形，李女自應提高警覺適時查看男童生理狀況，觀察其有無嗆奶及呼吸狀況是否正常，妥加照顧，及時採取必要之照護措施，排除可能造成嗆奶窒息危險環境或生理因素，李女疏未注意，於前年8月3日上午11時20分對男嬰餵奶完畢後，貿然將男嬰以臉部朝下趴睡姿勢放在房間嬰兒床上，接續餵食其他收托兒童。下午12時40分許察覺男嬰無動靜、嘴唇發紫，即撥打119呼叫救護車，並依消防人員指示實施心肺復甦術，經救護車抵達現場，由救護人員施行心肺復甦術，再送醫急救（到院前無呼吸心跳），男嬰仍於當天下午1時34分因嗆奶窒息急救無效宣告死亡。

法官審酌李女從事嬰幼兒托育業務保母人員約逾20年資歷，竟未依規定超收托育幼童，又疏未注意幼童睡眠安全，未及時注意男嬰呼吸狀況，其過失行為造成男嬰死亡，使男嬰父母受有極大悲痛，雖有意願賠償300萬元，雙方仍因賠償金額差距過大而未達成和解，男嬰父母已就李女在郵局存款債權684萬元執行扣押，最後依過失致死罪判刑9月。

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