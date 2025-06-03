賠很大！休旅車國5疑開輔助駕駛 撞毀工程緩撞車

緩撞車結構扭曲變形，因不能修理只能整組更換，估算要價120萬元，工務段將待警方釐清肇事責任後，視狀況作必要的追償。（民眾提供）

2025/06/03 11:28

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕國道5號羅東至宜蘭北上路段，2日下午發生1輛白色休旅車，疑似使用輔助駕駛系統，因未注意前方執行清掃作業的工程緩撞車，直接高速撞擊上去，導致緩撞車的車尾和汽車車頭嚴重毀損，汽車駕駛及乘客分別受到輕傷。被撞工程車已無法維修，整組更換估須120萬元，高公局頭城工務段不排除待肇事責任釐清後向肇事者追償。

48歲楊姓女子昨天下午2點38分，駕駛1輛白色休旅車北上，疑似開啟輔助駕駛，行經國5北向43公里處時，不慎撞上正在進行內側清掃作業的工程緩撞車，造成楊女及41歲副駕駛座的楊男額頭擦傷送醫，酒測值為0。

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據了解，頭城工務段執行清掃公務，依規通報並擺放交維設施，楊女疑似未注意車前狀況且使用輔助駕駛，直接撞擊緩撞車，不僅休旅車頭全毀，緩撞車結構也扭曲變形，因不能修理只能整組更換，估算要價120萬元，工務段將待警方釐清肇事責任後，視狀況作必要的追償。

頭城工務段表示，端午連假後首日執行國5車道清掃作業，讓用路環境更好，未料工程緩撞車被撞，過去宜蘭被撞案例較少，多以西部及中南部多，原則上使用輔助駕駛，容易因距離或速差大等原因，導致辨識能力有限，呼籲民眾切勿過度依賴。

國道第9公路警察大隊指出，輔助駕駛主要是針對高速行駛設計，優先偵測移動中車輛，若使用也應隨時注意前方動態、路況，保持安全距離，遵守交通規則，保障個人及其他用路人的行車安全。

白色休旅車撞擊工務段緩撞車後，車頭全毀。（民眾提供）

白色休旅車北上，疑似使用輔助駕駛自撞清掃作業的工程緩撞車。（民眾提供）

國5車道滿是休旅車自撞後的碎片。（民眾提供）

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