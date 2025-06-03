噁！阿北和女鄰居吵架 把「子子孫孫」留在她機車座墊上

李姓男子與女鄰居吵架後，竟在她的機車座墊上噴精。示意圖。（圖取自shutterstock）

2025/06/03 11:15

〔記者黃佳琳／高雄報導〕55歲李姓男子與鄰居黃姓女子吵架，李男疑為羞辱黃女，深夜在她的機車上自慰，留下一大沱「子子孫孫」在她的機車座墊上，黃女從監視器發現異狀報警，檢方偵結後依妨害風化等罪起訴李男。

檢方指出，家住大寮區的李男與黃女是鄰居，兩人日前曾為了一點生活上的小事發生爭吵，李男疑似懷恨在心，今年2月8日深夜10點多，他喝完酒後，走出家門坐在黃姓女子的機車上，脫下褲子後開始自慰，幾分鐘後，李男把精液噴在機車座墊上，隨即離開現場，13分鐘後，李男拿了一塊抹布重回機車，把精液擦找乾淨後再離開。

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黃女在家聽到家門口傳來異音，她察看自家門口監視器畫面時，驚見李男竟在她家門口自瀆，還把精液噴在座墊上，黃女感到噁心，除報警提告後，更趕緊去機車行把座墊換新，不敢再用這塊被污染過的座墊。

高雄地檢署偵查時，李男坦承犯行，但辯稱自己雖然有打手槍，時值深夜又在巷弄內，不會被旁人看到，但檢察官查出他從2006年起有多次公然猥褻的前科，足以認定他抱著公然打手槍被人看到也無所謂的心態，且一般女性如果得知自己的機車座墊遭人噴灑精液，心理上產生噁心、厭惡感而不再繼續使用座墊，因此偵結後依毀損、公然猥褻等罪將他起訴。

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