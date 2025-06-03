北市議員陳怡君涉詐384萬助理費起訴 法院下午決定延押或交保

台北市議員陳怡君涉嫌利用胞弟、前員工等4名親友當人頭，詐領公費助理費補助費共384萬餘元今被起訴。（資料照）

2025/06/03 11:08

〔記者張文川／台北報導〕台北市議員陳怡君涉嫌利用胞弟、前員工等4名親友當人頭，詐領公費助理費補助費共384萬餘元，又每月收取營建廠商每月3萬9000多年「顧問費」，協調市府施工單位施壓，加速辦理建照、開挖道路等，1年半間共涉收賄70萬餘元。士林地檢署今天偵結，依貪污治罪條例之不違背職務收賄罪、利用職務上機會詐取財物罪，起訴陳怡君和其辦公室「饅頭主任」張惠霖。

士檢另依刑法「使公務員登載不實罪」起訴4名人頭戶，包括陳怡君的弟媳洪于涵、張惠霖的胞姊張家蓉、表哥賀璽，張惠霖另犯洗錢罪；品嘉營造董事長胡偉良、品嘉建設負責人高明義依交付賄賂罪嫌起訴。陳怡君的胞弟、助理等3人獲不起訴。

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檢調調查，陳怡君疑自2019年起以4名親友為人頭，在聘書上偽簽姓名，申領助理補助款，未實際從事助理工作。張女每月領出現金後交給朋友，請朋友開支票存入張女胞妹帳戶，用以支付陳怡君和張女的房租，或領現金存入張女的證券帳戶去買股票洗錢，5年間詐領384萬8568餘元助理補助款。

收賄罪方面，品嘉營造負責人胡偉良、品嘉建設負責人高明義，在北市大同區承德路三段推出的45戶「品嘉傳承」建案，為了加速辦理建築執照、行道樹遷移、污水審查、道路開挖許可、工地臨時用電許可等事務，起意行賄陳怡君，每月透過會計以「顧問費」之名義，每月匯款3萬9200多元至張惠霖指定的帳戶，張女再提領現金出來，製造金流斷點，得款交由陳怡君使用。

檢方調查，自2023年8月至今年2月被破獲為止，1年半期間陳怡君共涉收賄70萬5894元，陳怡君與張惠霖則成為品嘉在北市府的門神，陳怡君及張惠霖先後協助品嘉建設公司，以關說、協調、辦理現勘等方式，向北市府審核單位、施工單位施壓，作為收賄的對價。

士檢今偵結起訴全案，上午將仍在押的陳怡君、張惠霖，移審士林地院，士院分案、閱卷後，預計下午開接押庭。

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