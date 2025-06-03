浮潛失蹤疑漂向與那國島 墨西哥青年家人趕赴綠島

23歲墨西哥青年Diego Dorantes Sanchez在綠島浮潛時失蹤，哥哥Enrique（見圖）說，據專家推估，可能已漂向台灣東北外海或日本與那國島。（民眾提供）

2025/06/03 11:13

〔記者劉人瑋／台東報導〕23歲墨西哥青年Diego Dorantes Sanchez在5月30日於台東縣綠島浮潛時失蹤，哥哥Enrique Dorantes Sanchez今與母親、友人及墨西哥駐台代表處人員今早搭船趕往綠島；Enrique表示，推測弟弟可能隨海流漂往台灣東北部外海至日本的與那國島一帶，盼漁民和鄰近單位能協尋。

Enrique說，根據相關單位提供海流預測，Diego可能會漂向與那國島或台灣東北部。而他指的是地圖上從花蓮北端到新北市一帶。Enrique說，希望台灣警方（海巡）及漁民若有經過該海域，能夠幫忙尋找弟弟身影，也期盼日方協助。

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Enrique說，家人們很想相信弟弟還活著，無論狀況如何，只要找到人，願意提供5萬美元（約新台幣15萬元），如果平安尋獲，家人會十分感激。

Diego是到香港就讀大學的交換生，這次與同學來台環島，29日到綠島第二天和同學在綠島南端的大白沙浮潛，不料發生意外。

近4個月來台東已發生9起水域意外，除了5月30日Diego在綠島浮潛失蹤，還有3月11日富岡有人潛水捕龍蝦失蹤、3月22日蘭嶼雙獅岩釣客落海2死、4月28日三仙台2婦人採貝意外1死1傷，5月17日富岡國小校長張能發在都蘭鼻海釣落海溺斃、5月28日太麻里幼童與釣客失蹤、5月31日又有婦人聚餐後失足落水身亡、6月2日都歷少年溺水失蹤。

墨西哥青年Diego落海失蹤，哥哥Enrique（右）今天火速與家人趕前綠島。（民眾提供）

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