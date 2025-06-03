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    「無人」桌遊店變賭窟 台中逢甲商圈年輕男女網約聚賭被逮

    警方當場查獲4名年男女麻將聚賭。（警方提供）

    警方當場查獲4名年男女麻將聚賭。（警方提供）

    2025/06/03 10:35

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市逢甲商圈一間自助式桌遊店標榜「無人經營、自由入場」，原本看似可放鬆打發時間好去處，卻暗藏不可告人的秘密！警方近日接獲線報埋伏蒐證後出擊，當場查獲名4名年輕男女透過網路相約沉浸麻將對戰，桌遊店秒變連把風都沒有「無人賭窟」，現金、籌碼一應俱全，當場人贓俱獲！

    這家店就開在文教區旁，鄰近多所學校，學生下課可能擦身而過，卻不知這裡暗藏一座「賭窟」，第六分局警方調查發現，業者表面販賣娛樂，實則打著桌遊旗號，24小時自助開門、無人管理，卻成為年輕人賭博天堂，「賣的是桌遊，玩的卻是金錢遊戲」，掛羊頭賣狗肉。

    警方指出，這間桌遊店的賭博模式相當隱密，賭客利用網路群組相約，租用店內空間打麻將，還用撲克牌當籌碼，藉此規避查緝，員警埋伏多日，趁賭客現金結算之際，果斷行動查緝，查扣一副麻將、賭資約750元等證物，將4名賭客依法送辦，另將通知涉嫌提供賭博場所的業者到案，依賭博罪嫌究辦。

    第六分局長周俊銘強調：「別以為躲在桌遊店裡就能規避法律，任何藉遊戲名義搞賭博的行為，都難逃警方法網！」警方更計畫報請市府啟動第三方警政聯合稽查，由建設、經發、都發、消防及衛生等多個局處全面查緝，視情況祭出開罰、勒令停業，甚至祭出「斷水斷電」重拳，斬斷非法營收。

    逢甲商圈標榜自助式桌遊館，卻變成麻將賭場。（警方提供）

    逢甲商圈標榜自助式桌遊館，卻變成麻將賭場。（警方提供）

    賭客透過網路相約到此桌遊店麻將對戰。（警方提供）

    賭客透過網路相約到此桌遊店麻將對戰。（警方提供）

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