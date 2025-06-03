又暴衝？台南69歲女駕駛撞倒8機車 嚇到驚慌失措

六十九歲林姓婦人疑操作不當、駕車撞倒台南東區裕農里活動中心前停放的八輛機車與停車場柵欄機。（圖：民眾提供）

2025/06/03 10:25

〔記者王俊忠／台南報導〕暴衝？失控？高齡駕駛？台南市69歲林姓婦人2日下午2點許開車行經東區裕農路裕農里活動中心前，要轉進停車場時，竟意外衝撞路邊停放的8輛機車、撞壞停車場柵欄機！警方初步調查，林婦酒測值為0，疑似操作不當肇事。

案發後，東區裕農里長陳良濱與轄區台南市警一分局員警都獲報到場，據了解，林姓駕駛事發後嚇得驚慌失措，驚呼「是暴衝！暴衝」！陳良濱連忙安撫說，不幸中大幸是沒有撞到人，機車財物損失可由汽車保險來處理，之後開車要更加當心對油門與煞車的操作。

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警方說明，當時駕駛轎車的林姓婦人欲將車輛駛入停車場時，疑因其一時操作不當，導致車輛往前衝撞，造成前方8輛停放路邊的機車及停車場的柵欄機器毀損，林婦酒測值為0，現場無人受傷，後續相關肇責由一分局持續調查釐清。

台南市警一分局呼籲民眾駕駛車輛應隨時注意周邊路況，並保持專注狀態操作車輛行駛，以免因一時不慎造成令人遺憾的交通事故。

六十九歲林姓婦人疑操作不當、駕車撞倒台南東區裕農里活動中心前停放的八輛機車與停車場柵欄機。（圖：民眾提供）

六十九歲林姓婦人疑操作不當、駕車撞倒台南東區裕農里活動中心前停放的八輛機車與停車場柵欄機。（圖：民眾提供）

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