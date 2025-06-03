涉侵吞公款294萬元 茂管處女職員交保境管

觀光署茂管處女職員涉嫌侵吞公款，被橋頭地檢署下令交保並境管。（記者鮑建信攝）

2025/06/03 10:18

〔記者鮑建信／高雄報導〕觀光署茂管處驚傳貪瀆弊案，女職員勒慕樂嫚．拉勒格安，被控在1年半內，涉嫌侵占公款294萬元，經橋頭地檢署開庭偵訊後，審酌她已繳回贓款，下令5萬元交保並境管。

據了解，橋檢月前接獲交通部觀光署茂林國家風景區管理處公款疑似遭人侵占等情資，指揮廉政署南調組清查後，認為案情不單純，於是擴大深入蒐證，並調閱帳冊等有關證物核對，釐清案情。

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辦案人員發現，被告勒慕樂嫚．拉勒格安為臨時人員，在2020年6月至2022年12月負責出納業務期間，收受新威遊客中心、禮納里遊客中心及茂林遊客中心販售手工藝品、農特產品及文創商品等款項。

勒慕樂嫚．拉勒格安為侵吞這些款項，涉嫌變造「交通部觀光局茂林國家風景管理處銀行存款差額解釋表」、「觀光發展基金-茂林風景區411專戶餘額查詢單」等文書資料，逐級呈報單位主管，共侵占294萬元，用於其親屬醫療及其他生活開銷。

承辦檢察官日前前往勒慕樂嫚．拉勒格安住處搜索，並傳喚她到案說明後，因其繳回所有公款，准予5萬元交保，限制出境、出海。

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