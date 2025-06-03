台東「天空之鏡」海灘高中生遭浪捲走 家屬岸邊掛衣服盼平安歸來

台東一名高中生在天空之鏡落海，家屬今天在海灘掛他的國中運動服，盼平安歸來。（記者黃明堂翻攝）

2025/06/03 10:40

〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣成功鎮知名「天空之鏡」海灘昨天傳高中生落海失蹤事件，台東縣消防局及台東縣水中運動協會大批人馬持續搜中。校方今天表示，該名學生家庭經濟狀況清寒，平時需經常請假打工補貼家用。原本昨天也請假準備外出工作，但因天氣酷熱，最終改與母親及年幼弟弟一同前往沙灘戲水解暑。不料，弟弟在水中一轉身，驚覺哥哥已不見蹤影，急忙上岸呼救。

昨天意外發生後，警消單位立即出動直升機、空拍機及橡皮艇展開搜救行動，並持續在沙灘附近海域及岸邊進行拉網式搜尋，今日持續搜救，家屬將學生之前國中的運動服掛在沙灘，希望他可以回來。

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校方表示，該生在校期間表現優異，擔任風紀股長及學藝股長，態度積極、樂於助人，深受師長與同儕喜愛。雖然曾因家庭困難與導師商討是否暫時休學以投入工作，但因其學業表現良好，校方仍極力勸說其完成高中課程，期盼他有更好的發展機會。

針對這起意外，學校已啟動關懷機制，並計畫於明日對全校學生進行心理輔導，同時加強防溺宣導與海域安全教育，提醒學生面對天然水域時應提高警覺，確保自身安全。

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