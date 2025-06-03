影片曝光！屏東男情緒失控 駕車撞倒鄰居住家大門

畫面正上方、被害人住家大門原本是關上的。（警方提供）

2025/06/03 09:57

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東市清進路發生一起停車糾紛，24歲劉姓男子情緒失控，竟駕車衝撞鄰居住家大門，今天（3日）曝光的影片顯示，男子二度衝撞大門，第二次把大門整個撞倒後離去，鄰居已經提告。

事發在6月1日晚上8時34分，被害人事發後於社群平台PO文表示度過一個驚嚇的夜晚，指「不講理的住戶，先到家裡找母親嗆聲，要求說要開進我們私人的庭院，這是我門住家當然要拒絕外人隨便闖入，後來竟然無理由的衝撞我們家電動門...還說電動門只要再裝上去，他會再撞一次...」。PO文引起地方居民關注。

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屏東警分局今天說明，當晚接獲報案指屏東市清進路發生糾紛後，立即派員處理，初步調查為報案人與24歲劉姓男子因停車問題發生爭執，劉男情緒失控，駕車衝撞報案人住家大門後離去，造成約新台幣6萬元損失。

據了解，駕車的劉姓男子住在被害人住家斜對面，疑因想要在被害人私人庭院停車未獲同意而有失控行為；但真正原因仍待警方調查。

警方指出，當事人已提告毀損，警方正積極追查劉男到案說明；呼籲民眾遇糾紛應理性溝通，勿以暴力或破壞方式處理，以免觸法。警方對破壞財物及擾亂秩序行為絕不寬貸，將依法究辦。

接著被作案汽車撞開大門。（警方提供）

最後整片大門被撞倒。（警方提供）

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