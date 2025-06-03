三峽車禍引警愓 台中連3天「行人正義大執法」取締1217件違規

台中市警局連3天在各國中小學區展開「行人正義大執法」。（警方提供）

2025/06/03 09:43

〔記者許國楨／台中報導〕上月19日，新北市三峽區北大國小旁發生78歲老翁駕車衝撞學童的重大交通事故，造成3死12輕重傷的慘劇，駕駛也因傷重不治，引發社會對學童交通安全高度關注，為防範類似悲劇重演，台中市警局近期連續3天「行人正義大執法」，共取締「路口不讓行人」等1217件違規，宣示捍衛學童交通安全之決心。

市警局指出，此次大執法勤務特別擇定本市國民中（小）學通學區域及周邊道路加強取締重點違規，針對「闖紅燈」、「路口不停讓行人」、「搶先左轉彎」、「行人違規」等四大違規項目強化稽查，藉此提醒駕駛人與行人都應遵守交通規則，避免憾事發生。

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經統計，3天以來期間共取締違規1217件，其中「闖紅燈」334件、「路口不停讓行人」43件、「搶先左轉彎」150件、「行人違規」159件，以及其他交通違規531件，期望透過精準執法，強化駕駛人行經校園周邊時的警覺心，主動減速慢行、禮讓行人，培養互相尊重的用路習慣，進一步打造友善的學童通學環境。

同時，市警局也啟動「加強維護校園學童交通安全防制工作」，即日起至6月30日（暑假開始前），各分局將於轄內國中小學上下學時段，針對校園周邊路口及通學區執行護童勤務，並加強交通疏導及違規取締，持續守護學童上、下學的交通安全，為學童打造安心的求學環境。

台中市警局連3天在各國中小學區展開「行人正義大執法」。（警方提供）

3天來共取締「路口不讓行人」等1217件違規。（警方提供）

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