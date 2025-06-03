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    澎湖花嶼港口漁船擱淺 老船長身亡

    龍富盛號漁船擱淺花嶼港口外，船長發現時已無生命跡象。（民眾提供）

    龍富盛號漁船擱淺花嶼港口外，船長發現時已無生命跡象。（民眾提供）

    2025/06/03 09:35

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕離家僅咫尺之遙，但卻永遠回不了家！1艘「龍富盛」號漁船，今（3）日在花嶼港口被人發現觸礁擱淺，村民及花嶼安檢所立即駕駛小船靠近查看，在船舶後方發現71歲陳姓船長，但已無生命跡象，由澎湖海巡隊巡防艇前往接運，送往菊島福園冰存，等待檢察官相驗，釐清死因。

    根據了解，花嶼陳姓村民（男、71歲）駕駛「龍富盛」號漁船，在花嶼衛生室前東方約100公尺海域觸礁，今日上午6時許，經安檢所人員與村民駕駛小船，在船舶後方搜尋發現陳民，已無生命跡象。

    第十三巡防區轉花嶼安檢所通報，「龍富盛」號漁船發生觸礁擱淺，船上1人疑似昏迷，已協調港內漁船前往拖救，請澎湖海巡隊3519艇前往協處支援。全案由海巡署艦隊分署第八（澎湖）海巡隊PP3519運送大體至馬公，續由海巡單位報請澎湖地檢署檢察官刑事相驗程序事宜，釐清船長死亡的原因。

    花嶼是台灣最西島嶼，島上約剩下百餘名常住居民，還有1所花嶼國小，全校包含幼兒園學生不到雙位數，居民多以漁業維生，鄰近海域是澎湖重要傳統漁場，以小管、土魠、砲管、象魚乾等為主要名產，但花嶼也與其他離島一樣，出現青壯人口大量外流，從事漁業人口平均年齡偏高，今日發生老船長意外身亡案件，讓全島居民都唏噓不已，成為今日島上熱議話題。

    船長遺體由海巡隊巡防艇，送往馬公隊部。（記者劉禹慶攝）

    船長遺體由海巡隊巡防艇，送往馬公隊部。（記者劉禹慶攝）

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