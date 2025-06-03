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    首頁　>　社會

    男子飆罵「狗男女」等語 高雄高分院逆轉判拘役20天

    張男與推銷員起爭執，涉嫌辱罵其同事，被高雄高分院改判有罪。（記者鮑建信攝）

    張男與推銷員起爭執，涉嫌辱罵其同事，被高雄高分院改判有罪。（記者鮑建信攝）

    2025/06/03 07:25

    〔記者鮑建信／高雄報導〕受到憲判限縮影響，民眾辱罵行為，絕大多數被認定罪證不足，但高等法院高雄分院近來受理檢方上訴案件，被告涉嫌飆罵「狗男女」等語，改判有罪，極為罕見。

    據了解，2024年5月9日晚上，被告張男在鳳山區青年路全聯超商門口，與現場推銷申辦信用卡的女子發生口角，杜姓男子見他與其同事發生爭執，於是上前排解，張男涉嫌辱罵對方「狗男女」、「爸媽不知道是怎麼教小孩的」等語。

    杜男不甘名譽受損，向鳳山分局報案，警方傳喚張男到案，製作筆錄後，依涉嫌公然侮辱罪，移送高雄地檢署偵查、起訴。

    地院開庭調查，張男辱罵時間甚短，有別於持續性、反覆性恣意謾罵，算是衝突過程中，一時衝動脫口而出，認定罪證不足，但檢方不服上訴。

    高雄高分院則指出，兩造發生爭執後，張男除以「狗男女」等語辱外，更在杜男質疑其是否涉嫌侮辱時，口稱：「是我侮辱，對，並沒有錯，我都敢承認，我不像你們，不敢承認。」等語，主觀上有侮辱犯意。

    此外，過程中雙方曾多次針鋒相對，張男仍持續謾罵，因而認定他是刻意針對杜男年紀、人際關係攻擊，顯非口頭禪，改判拘役20天，如易科罰金，以1000元折算1日，仍可上訴。

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