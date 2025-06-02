獨家》8台人「免費泰國遊」整團賣掉！3婦付贖逃生 5人生死未卜

陳康岳告誡年輕人，千萬不要相信天馬行空的海外高薪廣告。（資料照，記者許國楨攝）

2025/06/02 23:51

〔記者許國楨／台中報導〕8名國人接受旅遊招待前往泰國，去年底從桃園機場搭乘廉價航空前往曼谷，抵達機場隨即被送往緬甸，其中年紀較長的陳姓等3名婦人直接被要求付贖得以獲釋，另5名年輕團員經挑選被轉賣到詐騙園區，負責配合詐團假虛擬幣投資話術行騙，據傳只要儘快達到詐騙業績50萬美金就放人，但5人至今仍生死未卜。

一樁打著「免費泰國旅遊」的高薪招待噱頭，卻暗藏跨國詐騙陷阱的案件，去年底從桃園機場悄悄展開，8名國人輕信詐騙集團的甜言蜜語，搭乘廉價航空抵達曼谷，卻在落地後立即被送往緬甸苗瓦迪的詐騙園區，宛如一場惡夢的開始。

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根據付贖幸運回到台灣的陳婦等3人轉述，當天8名團員一抵達緬甸拘禁處所，詐騙集團分工嚴密，還有中國人負責看守，只要他們一開口講台語，或是流露不滿，就會被巴頭打罵恐嚇，相較之下，只有當地士兵對他們稍有同情，甚至用翻譯軟體對他們說：「姐姐對不起，好好配合，我們不會打你們。」

接著，詐騙集團首腦開始在辦公室「面試」5名年輕人，而3名婦人則被直接告知：「我們只是要錢」，還透露「你們一個人的成本就要30萬」，正當3名婦人忙著聯繫台灣家屬籌錢時，5名年輕人在3天內就被送到詐騙園區，即使聽聞有人仍在設法籌錢還是被轉賣。

這5名年輕人負責配合詐團的假虛擬幣投資話術，有時還得角色扮演視訊騙老外，由於手機都是統一保管防止被定位洩底，期間有一名男生偷偷將詐團提供的工作手機帶回宿舍，私下與女友通話被發現，隨即被關到小黑屋毒打，不給吃喝還恐嚇「再犯規就活埋」，至今5名年輕人仍音訊全無，生死未卜。

「其實當初在桃園機場用Telegram拍照上傳時，你就已經被賣掉了。」陳婦感嘆，呼籲國人務必提高警覺，「只要還沒登機就還有機會逃跑，不要相信天上掉下來的高薪工作，否則後果不堪設想。」

在詐騙園區歷劫近兩百天的台灣商演歌手「小翁立友」陳康岳，也告誡年輕人不要相信天馬行空的海外高薪廣告，坦言這趟旅程讓他付出慘痛代價，「去那邊根本賺不到錢，還得花幾十萬才能回來，還不一定回得來！」與其賭命，不如腳踏實地工作，哪怕只是當清潔工或粗工，也比被騙去賣掉好！如果再一次的話，他可能永遠回不來了。

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