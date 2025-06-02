6/2 威力彩頭獎連28摃下期衝9.2億！ 今彩539開1注獎落基隆

第114000134期今彩539頭獎開出1注，第114000044期威力彩頭獎則摃龜。（本報合成）

2025/06/02 22:24

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（2日）開獎的第114000134期今彩539頭獎開出1注，由基隆市仁愛區孝三路26號「財神妙商行」開出；第114000044期威力彩頭獎連28期摃，頭獎下期獎金上看9.2億元。

第114000044期威力彩中獎號碼為「第一區：01、05、16、18、21、31。第二區：02」，頭獎摃龜；貳獎開出1注，可得2210萬390元；參獎共21注中獎，每注可得15萬元；肆獎共132注中獎，每注可得2萬元；伍獎共776注中獎，每注可得4000元；陸獎共5202注中獎，每注可得800元；柒獎共1萬497注中獎，每注可得400元；捌獎共6萬198注中獎，每注可得200元；玖獎共7萬948注中獎，每注可得100元；普獎共13萬7436注中獎，每注可得100元。

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第114000134期今彩539中獎號碼為「02、07、11、16、21」。頭獎開出1注，可得800萬元；貳獎共274注中獎，每注可得2萬元；參獎共8154注中獎，每注可得300元；肆獎共8萬3853注中獎，每注可得50元。

第114000134期39樂合彩中獎號碼為「02、07、11、16、21」。四合共13注中獎，每注可得21萬2500元；三合共395注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬3703注中獎，每注可得1125元。

第114000134期3星彩中獎號碼為「638」。壹獎共93注中獎，每注可得5000元。

第114000134期4星彩中獎號碼為「2964」。壹獎共5注中獎，每注可得5萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

威力彩、今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券官網）

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