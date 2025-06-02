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    中壢文化新村巷道遭灑汽油縱火 債務糾紛洩恨2嫌落網

    桃園市中壢區中山東路三段文化新村巷內於端午節深夜發生火警，巷道內突然冒火，引起住戶驚慌。（讀者提供）

    桃園市中壢區中山東路三段文化新村巷內於端午節深夜發生火警，巷道內突然冒火，引起住戶驚慌。（讀者提供）

    2025/06/02 21:48

    〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市中壢區中山東路三段文化新村巷內於端午節深夜發生火警，雖然火勢及時撲滅，未造成人員傷亡，但現場疑似縱火，且以寶特瓶裝汽油引火，消防人員到達現場時已由民眾使用滅火器撲滅；家住高雄的王小姐，得知獨居在文化新村的奶奶家門前發生火警，因為該條巷道很窄，感覺消防車出入不易，讓她驚覺這場家門前的失火感覺很危險，昨日向本報投訴，希望相關單位能重視此類案件。

    對此，中壢警分局今（2）日表示，該火警發生後，員警立即趕赴現場進行交通管制，員警並同步調閱周遭監視錄影畫面，於案發後2小時內鎖定特定犯嫌行蹤，已循線在4公里外將19歲徐姓、30歲林姓兩名犯嫌逮捕，並查扣作案用打火機1個，昨日訊後依刑法公共危險罪嫌移送偵辦，初步調查，徐嫌是因為和住在文化新村的李姓男子有財務糾紛，一時氣憤再與同夥李嫌前往潑灑汽油縱火洩恨。

    桃園市消防局第二大隊龍岡分隊獲報調派消防車4輛、消防人員10名前往搶救，消防人員到達現場時，巷內道路的火球已由文化新村住戶鄰居使用滅火器撲滅，現場無損失，無人傷亡。

    中壢警分局長林鼎泰強調，縱火行為嚴重危害公共安全，不僅威脅人民生命財產，更可能引發無法挽回的災害，呼籲民眾如遇糾紛應循正當法律途徑解決，切勿以身試法，以免害人害己。

    桃園市中壢區中山東路三段文化新村巷內於端午節深夜發生火警，巷道內突然冒火，引起住戶驚慌。（讀者提供）

    桃園市中壢區中山東路三段文化新村巷內於端午節深夜發生火警，巷道內突然冒火，引起住戶驚慌。（讀者提供）

    桃園市中壢區中山東路三段文化新村巷內於端午節深夜發生火警，巷道內突然冒火，引起住戶驚慌。（讀者提供）

    桃園市中壢區中山東路三段文化新村巷內於端午節深夜發生火警，巷道內突然冒火，引起住戶驚慌。（讀者提供）

    桃園市中壢區中山東路三段文化新村巷內於端午節深夜發生火警，警循影逮獲徐姓、30歲林姓兩名犯嫌。（讀者提供）

    桃園市中壢區中山東路三段文化新村巷內於端午節深夜發生火警，警循影逮獲徐姓、30歲林姓兩名犯嫌。（讀者提供）

    桃園市中壢區中山東路三段文化新村巷內於端午節深夜發生火警，警循影逮獲潑灑汽油的徐姓犯嫌。（讀者提供）

    桃園市中壢區中山東路三段文化新村巷內於端午節深夜發生火警，警循影逮獲潑灑汽油的徐姓犯嫌。（讀者提供）

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