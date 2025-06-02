心酸！浮板給弟弟求生 台東高中生消失海中、漏夜搜救

台東縣水中運動協會成員在計劃後，頂著浪、摸黑下海。（記者劉人瑋攝）

2025/06/02 21:16

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台東「天空之鏡」傳意外 高中生都歷海灘戲水失蹤

〔記者劉人瑋／台東報導〕台東縣都歷部落今日下午4時發生高中生落海失蹤事件，入夜後台東縣水中運動協會大批人馬趕赴進行水中搜索。據了解，失蹤的高中生和弟弟下午前往海灘戲水，歷來帶著浮板皆無事，想不到這次弟弟的浮板出問題，為了讓弟弟平安上岸，高中生把浮板給弟弟，自己卻在海中失去蹤影。

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經行政機關調查，高中生和弟弟今日因為要重辦證件請假，待事情辦妥就隨著母親到海邊，母親忙著採集沙灘間的食物，兄弟2人則帶著浮板在離岸3、4公尺處戲水。

未料，兄弟2人突然發現海流變急，弟弟甚至覺得「浮板壞了！浮不起來」，加上年紀小、踩不到地，因此跟哥哥求救，高中生認為自己身高足以踩到海中沙地，將浮板交給弟弟後、順手將他推向岸邊。只是等弟弟掙扎上岸才發現：「哥哥呢？到哪去了？」

警消下午獲報後展開海空搜救，成功鎮長謝淑貞收到消息也結束市區行程趕到海邊，台東縣長饒慶也指示社會處、原民處到場協助。入夜後，台東縣水中運動協會大批人馬趕赴現場進行水中搜索。

族人在岸邊生火做飯，想請協會人員吃飽再工作，但這群來自市區的成員一下班、拿上裝備就接替警消，在岸邊就立即策劃搜尋工作、並未停頓，惜苦尋未有所獲，預計明日再次搜索。

都歷「天空之鏡」吸引人處，就在退潮後裸露大片平坦沙地，地上淺淺的積水映照天空，但退潮時也相對凶險，高中生遇難時就正值退潮。救難人員說，推測高中生就是因此被拉回海中，甚至連浪型也破碎，救難橡皮艇還因此被打翻。雖然眾人安慰弟弟「這不是你的錯」，但弟弟仍蹲在岸邊不發一語，在黑夜中望著海面。

台東縣水中運動協會成員在計劃後，頂著浪、摸黑下海。（記者劉人瑋攝）

台東縣水中運動協會成員在計劃後，頂著浪、摸黑下海。（記者劉人瑋攝）

台東縣水中運動協會成員在計劃，縣府也派員參與。（記者劉人瑋攝）

縣府派員到場，成功鎮長謝淑貞也趕到海邊了解案情並給予關心。（記者劉人瑋攝）

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