命大！ 曳引車撞擊畫面驚悚 轎車旋轉180度撞分隔島2傷送醫

陳男駕駛曳引車撞上焦男轎車，造成轎車旋轉180度，車頭衝撞分隔島受損，造成焦男及友人2人受傷送醫。（讀者提供）

2025/06/02 20:07

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市一名陳姓男子今駕駛曳引車行駛台88快速公路東向0.8公里處，突然變換車道撞上右側由焦男駕駛轎車，造成轎車原地旋轉180度，車頭撞到中央分隔島，差點再撞曳引車，焦男及友人驚險保命，胸部擦挫傷送醫救治，網路流傳畫面驚悚。

警方調查，陳姓男子（52歲）今駕駛一輛營業貨運曳引車，沿著台88線快速公路西向東，從高雄往屏東方向行駛，車上裝有鹽酸等物，途經鳳山區東向0.8K公里處，突然變換車道。

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適逢焦姓男子（55歲）駕駛一輛轎車，搭載乘客賴姓男子（34歲），與陳男曳引車同向在旁，不料陳男突然變換車道，卻未注意到右邊焦男駕駛轎車，竟直接撞上轎車左後車側。

焦男轎車被陳男曳引車撞上後，當場於台88快速公路兩線道中間原地打轉，驚險一瞬間，轎車車頭撞到中央分隔島，旋轉180度後停下，正巧與曳引車面對面，差點就撞到曳引車。

警方據報到場處理，焦男與賴男命大，僅胸部擦挫傷送醫救治，所幸沒有生命危險；據了解，陳男稱變換車道未注意右邊轎車，才會直接撞上轎車左後側。

警方對雙方駕駛實施酒測，確認酒測值均為0，沒有酒駕情事，轎車車頭及左後側受損，曳引車頭受損；警方初步認定肇事原因為陳男變換車道未禮讓直行車先行，詳細肇事原因將由交大進一步判定。

由於車禍現場位於台88快速公路兩線道中間，鳳山警方封閉兩線道進行交通管制，疏導車輛改走路肩通行，歷時半小時排除車禍，呼籲民眾駕駛行車上路，應遵守交通規則，以維護行車安全。

陳男駕駛曳引車撞上焦男轎車，造成轎車旋轉180度，車頭衝撞分隔島受損，造成焦男及友人2人受傷送醫。（讀者提供）

陳男駕駛曳引車撞上焦男轎車，造成轎車旋轉180度，車頭衝撞分隔島受損，造成焦男及友人2人受傷送醫。（讀者提供）

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